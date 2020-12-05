Модель Ирина Шейк рассталась с новым бойфрендом

Нью-Йорк, 5 декабря. Всемирноизвестная супермодель Ирина Шейк разошлась со своим возлюбленным, 33-летним нью-йоркским арт-дилером Вито Шнабелем, пишет DailyMail.

Как пишет американская пресса, несколько дней назад знаменитость отправилась на прогулку со своей дочкой Леей от голливудского актера Брэдли Купера. Журналисты засняли ее рядом с домом Шнабеля. Вскоре и сам мужчина появился в объективе фотокамер, однако модель демонстративно прошла мимо него, уверяют представители СМИ.

Ирина Шейк начала встречаться с Вито Шнабелем вскоре после расставания с Брэдли Купером. Пару часто видели вместе. Также новый возлюбленный модели очень привязался к ее дочке. Но за Шнобелем закрепилась дурная репутация — за последнее время он менял девушек как перчатки. За это его даже прозвали «голливудским ловеласом». Сообщается, что за последние годы мужчина успел повстречаться с моделями Эль Макферсон и Хайди Клум, актрисами Деми Мур и Эмбер Херд.

Недавно Ирина Шейк порадовала поклонников снимком в нижнем белье и спровоцировала вопросы о футболисте Криштиану Роналду. Некоторые подписчики, полюбовавшись на модель, стали недоумевать, как тот мог ее бросить.