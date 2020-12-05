Стилист назвала самые актуальные и антитрендовые модели шуб

Москва, 5 декабря. Фэшн-эксперт журнала Vogue Анна Бжедугова рассказала о самых актуальных моделях верхней одежды этого сезона и оценила образы звезд отечественного и зарубежного шоу-бизнеса. В беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro стилист также обратила внимание на антитрендовые модели.

Многие привыкли заранее выбирать верхнюю одежду на зиму — еще до наступления снежного и морозного времени года. Однако некоторые девушки еще не решили, на чем остановить свой выбор, чтобы оставаться стильной и модной. В этом сезоне в трендах по-прежнему остаются шубы из эко-меха. Поэтому некоторые знаменитости пополнили коллекцию своей верхней одежды именно этими моделями.

В их числе и супермодель Наталья Водянова. Она приобрела длинную шубку бежевого цвета, интересный образ с которой показала в своем Instagram-аккаунте. Звезда решила надеть стильные широкие брюки красного цвета и кепи в тон с глянцевым козырьком. Этот наряд высоко оценила Бжедугова. С точки зрения эксперта, этот образ с уверенностью можно назвать безупречным.

«Очень нравится сочетание натурального цвета меха, его фактуры, с красным и лаком. Прекрасное взаимодействие основных оттенков и текстур ткани! Кстати, это пример шубы из натурального меха, которая в этом сезоне остается актуальной», — обратила внимание стилист.

Ведущая тревел-шоу «Орел и решка» Регина Тодоренко показала своим фанатам новую вещицу из своего гардероба — длинную шубку молочного цвета. Такие модели в новом сезоне остаются на пике популярности из-за своей универсальности. Фэшн-эксперт журнала Vogue Анна Бжедугова посоветовала носить подобные пальто из овчины молодым девушкам. Верхнюю одежду такого плана удобно комбинировать с другими вещами.

«Если не боитесь объема, можно взять такое пальто размера на два больше, чтобы зимой носить с плотным свитером и использовать тренд на многослойность, который в этом сезоне все еще актуален», — посоветовала эксперт.

Певица Вера Брежнев в этот раз показалась в кипенно-белой шубке с длинным ворсом. Стилист заметила, что этот предмет гардероба очень идет знаменитости. По словам Анны, «шуба из ламы с воротником или ее объемный вариант oversize в этом сезоне держатся в списке меховых трендов».

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина — активный пользователь социальных сетей. Она часто делится со своими подписчиками новыми фотографиями. Недавно знаменитость обратилась к фанатам за советом. Дело в том, что Бородина не смогла выбрать шубу из натурального меха. Анна Бжедугова выступила категорически против таких предметов гардероба. Она объяснила свою позицию тем, что мода на натуральный мех прошла.

«Шуба «гусеница» — это олицетворение отсутствия этики и чувства стиля. Мода на натуральный мех канула в лету, по крайней мере на норку, кролика и прочих мелких зверушек. Самолюбование теперь активно порицается в западном обществе, а вот в наших реалиях многие все еще утепляются при помощи натурального меха», — заявила модный эксперт.

Порадовать себя обновкой решила и супруга резидента Comedy Club Гарика Мартиросяна Жанна. Она остановила своей выбор на меховом пальто с английским воротником. С точки зрения стилиста, на Жанне оно смотрится очень даже хорошо. Такой вариант отлично подойдет для прогулки по заснеженному городу или загородным пейзажам, добавила Бжедугова.

Под критику стилиста попал и образ звезды мировой оперы Анны Нетребко, которая выбрала для светского раута по случаю церемонии награждения театральной премией в Большом театре роскошную шубку бордо.

«Это еще один пример неудачной покупки шубы в 2020 и 2021 году. Первое — цвет, второе — опять натуральный мех и неактуальный фасон», — констатировала модный эксперт.

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