Модные эксперты оценили образы Ковальчук в новом сезоне сериала «Тайны следствия»

Москва, 5 ноября. Модные эксперты высоко оценили образы популярной российской актрисы Анны Ковальчук в новом сезоне сериала «Тайны следствия». Стилисты и имиджмейкеры портала Teleprogramma.pro рассказали о плюсах и минусах нарядов знаменитости и поставили свои оценки.

Новый сезон полюбившегося многим россиянам сериала «Тайны следствия» с Анной Ковальчук в главной роли стартовал на телеканале «Россия-1» в конце ноября. Актриса в ленте играет роль Марии Сергеевны Швецовой — юриста, распутывающего со своей командой сложные дела. На экранах она часто появляется в форме, но иногда предпочитает и повседневные вещи.

Как заметила имиджмейкер Лариса Тимиряева, образы Ковальчук представляют собой деловой минималистический стиль. По словам эксперта, минимализм часто свидетельствует о «силе человека и его утонченном вкусе». Ковальчук предпочитает конкретность и четкость, она отдает предпочтение логике, а не чувствам, пояснила Тимиряева. Она также оценила один из нарядов актрисы в сериале — пиджак горчичного цвета, белую майку и брюки.

«Горчичный — цвет сложносочиненный. Он одновременно и яркий, и сдержанный, что сразу говорит о том, что перед нами красивая, но сложноорганизованная женщина, сдержанная в эмоциях. Но этот цвет не только намекнул о характере, но и подчеркнул природную красоту героини. Он гармонирует с цветовым колоритом Анны. Неспроста горчичный цвет расположен в верхней части силуэта и размещен вблизи портретной зоны», — пояснила имиджмейкер.

Она обратила внимание на то, что «сочетание горчицы с черным давно уже считается классическим и допускается в деловом стиле». А белый цвет как раз создает контраст с черным, и получается деловой образ, но «яркий и нетривиальный, который подчеркнул и красоту героини, и ее тонкий вкус, и характер». Лариса Тимиряева поставила 10 баллов образу Анны Ковальчук. Ее наряд оценил и дизайнер Сергей Никулин.

С его точки зрения, решение не менять стиль одежды у героины является правильным. Уже с первых сезонов она предпочитала официальные костюмы. Как отметил Никулин, следователь — все-таки официальное лицо, поэтому «восприятие ее в другом образе уже даже и не вяжется».

«Чего-то другого уже и не хочется видеть. И оттенки, и фактуры, и комплекты говорят о том, что человек вдумчив и рассудителен. Но этот образ не особо ей идет. Пиджак мешковатый и цветовая гамма не очень подходит. Хотя, в принципе, замша является всесезонным трендом, но, на мой взгляд, оттенок не ее. Поэтому 3 из 10», — поделился своим мнением Никулин.

Фэшн-эксперт Анна Бжедугова поставила этому образу Ковальчук 6 из 10 баллов за цвет пиджака. Она предположила, что образ смотрелся бы выигрышнее, если пиджак был, к примеру, кожаным, а вместо майки была бы «рубашка из плотной ткани с отглаженным воротником».

Лариса Тимиряева также оценила еще один образ героини Анны Ковальчук, на которой был черный удлиненный пиджак, юбка бежевого оттенка с вертикальными белыми полосками и очки «Авиаторы». С точки зрения эксперта, этот образ успешно сочетает в себе и мужской, и женский стили. Эксперт обратила внимание на длинные волосы Ковальчук, которые «в сочетании с мужской моделью очков «Авиаторы» усилили женственность».

«Жакет в мужском стиле и черно-белый контраст добавляют дерзости и эффекта. Но бежевый цвет юбки уравновешивает и слегка смягчает образ. Мы видим характер и деловую хватку героини, но мы видим в ней и женщину. Мне это импонирует, не люблю обезличивания. 10 баллов», — констатировала Тимиряева.

Дизайнер Сергей Никулин также по достоинству оценил этот образ, поставив 9 из 10 баллов. С его точки зрения, силуэт получился, действительно, красивым.

Однако Анна Бжедугова нашла изъяны в этом образе. Она считает, что он больше подойдет риэлтору, чем следователю. Эксперт назвала комбинацию для себя непонятной и предложила свой вариант.

«Например, пиджак мог бы стать кожаным, юбка плиссированной миди, а вместо облегающей майки подошла бы базовая белая футболка. Очки абсолютно точно заменить на более узкие. За образ 2 из 10», — отметила Бжедугова.

В одной из серий героиня актрисы появляется в классическом дымчатом пальто и аналогичного цвета брюках. Имиджмейкер Лариса Тимиряева назвала этот образ элегантным и сдержанным. Эксперт обратила внимание на интересную деталь — шейный платок темного цвета.

«Очень хрупкий оттенок, а посмотрите какая насыщенность в цвете глаз и волос у Анны, какая фактура в чертах лица. Они диссонировали бы с бело-серым оттенком.Именно поэтому насыщенный, глубокий цвет шейного платка, как последний штрих, все увязал между собой, создав целостность», — прокомментировала Тимиряева.

Сергей Никулин считает, что стилистам в данном случае удалось достичь гармонии. По его словам, выбор оттенков — пудровых и дымчатых — правильный.

«Потрясающий комплект, который безумно ей идет. Вот тут она статусная, серьезная женщина. Твердая десятка», — сказал эксперт.

Однако Анна Бжедугова коллег не поддержала. Она считает, что образ старомодный.

«За образ 3 из 10», — резюмировала Бжедугова.

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