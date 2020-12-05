Сенатор Леонов предложил давать отгул после вакцинации от коронавируса

Москва, 5 декабря. Гражданам России может потребоваться отгул на работе после прохождения вакцинации от COVID-19, так как на следующий день могут появиться неприятные симптомы.

Об этом заявил член комитета Совета Федерации по социальной политике, кандидат медицинских наук Сергей Леонов. Он отметил, что вакцинация от коронавируса проходит в два этапа, однако после второго раза неприятные симптомы встречаются гораздо реже.

«Можно дать отгул в первый день после вакцинации, тем более, что в некоторых случаях фиксируются такие неприятные симптомы как повышение температуры и усталость», — отметил сенатор.

Ранее сообщалось, что стартует массовая вакцинация от коронавирусной инфекции для тех категорий москвичей, которые больше всего рискуют заразиться. На процедуру уже записались больше пяти тысяч человек.