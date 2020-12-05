Борис Корчевников растрогал фанатов снимком 18-летней давности

Москва, 5 декабря. Актер и телеведущий Борис Корчевников вспомнил молодость и показал архивный снимок. На фотографии артисту примерно 20 лет.

Соответствующий снимок Корчевников разместил на своей странице в социальной сети Instagram. Кадр был сделан во время съемок репортажа о болотной местности в Волгоградской области. На фотографии молодой актер широко улыбается, а позади него стоит огромный бронированный транспортер.

«Мне 20 с небольшим. На съемках репортажа в вологодских болотах. На том БТРе, что сзади — туда только и можно было добраться», — написал сам Корчевников.

Поклонники пришли в восторг от жизнерадостного и молодого актера. Некоторые зрители вспомнили о роли Корчевникова в сериале «Кадетство» о воспитанниках Суворовского училища. Актер сыграл там роль молодого курсанта Илью Синицына.

«Очень Вас любим всей семьей Привет из Владикавказа», — написала поклонница.

«Какой солнечный, очаровашка», — добавила фанатка.

«Сколько жизни и добра в ваших глазах», — заметила подписчица.

«Счастливая улыбка восторга человека, который только что проехался на БТРе!» — написала пользовательница Сети.

Борис Корчевников с детства страдает от проблем со здоровьем. В юном возрасте он переболел менингитом, после чего одно его ухо перестало слышать. Сейчас ему приходиться повышать голос и поворачиваться к собеседникам здоровым ухом. В СМИ неоднократно возникали слухи вокруг самочувствия Корчевникова.

Актер никогда не был женат, но накануне он обзавелся пушистым сожителем. Корчевников приютил в своем доме маленького котенка по имени Степа.