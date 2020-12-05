Протестующие жгут покрышки на улицах Киева

Киев, 5 декабря. Акция против строительства многоэтажного дома в Киеве закончилась беспорядками. Украинцы в знак протеста жгли покрышки на улицах города.

Протестующие собрались на перекрестке улиц Живописная и Львовская. Они выступали против действий застройщика, который начал возводить дом три года назад. Из-за строительства в жилом доме по адресу Львовская, 59 начали трескаться стены.

Однако несмотря на недовольства киевлян, застройщик продолжает возведение дома. Местные власти никак не реагируют на происходящее.

Российский экономист заявлял, что протесты на Украине могут приобрести массовый характер. Это произойдет из-за наплевательского отношения властей к народу.