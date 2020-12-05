Глава Hi-Tech Mail.ru Рябинин рассказал об эксплуатации смартфона в холода

Москва, 5 декабря. Работа смартфона может быть нарушена из-за переохлаждения устройства. В зимнее время гаджеты лучше всего носить ближе к телу.

Тяжелее всего в холодное время приходится аккумулятору телефона, который быстро разряжается, отметил руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин. Мороз может привести к необратимым повреждениям батареи, передает радио Sputnik.

«Главный совет — постараться держать смартфон ближе к телу. Это очень желательно при температуре минус 10–15 градусов и обязательно при минус 20–25 и ниже», — заявил Рябинин.

Современные устройства обладают встроенной системой безопасности, из-за активации которой пользователь смартфона не сможет даже зарядить «севший» гаджет. После захода в теплое помещение в ближайшие полчаса телефоном лучше не пользоваться, а дать ему согреться.

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин недавно перечислил признаки, которые указывают на скорую «смерть» смартфона. Среди них сильное нагревание устройства, физическое повреждение, быстрая разрядка аккумулятора.