Эпидемиолог назвал отличия рецидива от повторного заражения коронавирусом

Москва, 5 декабря. Геном вируса при вторичном заболевании COVID-19 отличается от предыдущих результатов анализа. Это является ключевым методом диагностики реинфицирования.

Повторное заболевание возможно в случае контакта с зараженным человеком. Это зависит от количества попавшего в организм вируса, заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Говорить о повторном заражении коронавирусом можно в том случае, если между первым и вторым штаммами заметны значительные различия в вирусах генома. Организм переболевшего COVID-19 пациента вырабатывает антитела разного типа, которые позволяют определить, был ли заражен носитель. Однако наличие антител не гарантирует защиту организма от вируса.

В Москве стартует вакцинация от коронавируса. Первыми прививку сделают работники медицинских и образовательных учреждений. Для вакцинации будет использован отечественный препарат «Спутник V». Прививку смогут сделать граждане в возрасте от 18 до 60 лет, при условии отсутствия хронических заболеваний, передает Infox.