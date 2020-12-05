Один из пропавших в Якутии юношей насмерть замерз в автомобиле

Магадан, 5 декабря. Двое парней после трех дней поисков обнаружены в сломанном автомобиле вблизи села Томтор. Один скончался, второй госпитализирован с признаками отморожения.

Пострадавшего доставили в местную врачебную амбулаторию Оймяконского района. Врачи оказали ему экстренную медицинскую помощь. Состояние парня оценивается как тяжелое. Днем планируется передать пациента в Центральную районную больницу Усть-Неры.

«Сотрудниками МВД России по Республике Саха (Якутия) в 120 км от села Томтор... был обнаружен автомобиль Toyota Chaser, в котором находились двое 18-летних магаданцев», — передает управление МВД России по Магаданской области.

Юноши несколько дней назад выехали из Якутска на неподготовленной иномарке в сторону Магадана. Однако до места назначения они так и не добрались. Радиатор автомобиля вышел из строя, из-за чего молодые люди оказались заблокированы в заброшенном поселке Куранах Сала. Лейтенант полиции, обнаруживший пропавших, предпринял все необходимые меры для спасения россиян.

Четыре подростка в Якутии ранее были представлены награде за спасение утопающих. Церемония вручения прошла в рамках форума «Дети — герои».