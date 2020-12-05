Диетологи назвали ежедневную норму потребления мандаринов

Москва, 5 декабря. Мандарины содержат в себе большое количество витаминов и обладают низкой калорийностью, поэтому диетологи советуют этот продукт худеющим.

Необходимо знать меру во всем, в том числе и в потреблении мандаринов, предупредила врач-терапевт, диетолог Екатерина Бурляева. Так, специалисты советуют съедать в день не более четырех оранжевых фруктов.

Мандарины обогащены витаминами групп C, B и A, каротином, кальцием, магнием и фосфором, передает РИА Новости. Фрукт лучше всего есть вместе с белыми прожилками, так как они способствуют лучшему усвоению углеводов. Специалист пресс-службы Роскачества Виталий Киселев также напомнил, что аллергологи советуют съедать не более двух цитрусовых за один прием.

Гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова дала советы, как не поправиться за новогодние праздники. Она порекомендовала налегать не только на салаты и сладкое, но и на фрукты.