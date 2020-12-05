Врачи назвали симптомы параноидального расстройства

Москва, 5 декабря. Паранойя является хроническим психическим расстройством с сохранением ясности мысли и действий. Часто параноиков сложно отличить от обычных людей.

Предрасположенность к паранойе возникает на фоне личностных качеств человека. Со временем они усиливаются под воздействием психопатогенных факторов, в результате чего у человека развивается психическое расстройство.

Известный психиатр Джемил Перрен выделял пять основных качеств паранойи. Среди них подозрительность и недоверие к другим людям, агрессия, гордость, психическая ригидность и ложные суждения о вещах, фактах или людях, передает Infox.

Существует два ключевых типа этого расстройства — страстная паранойя и интерпретативный бред. Пациенты с первой из них сосредоточены на конкретной идее, которая превращается в манию и не покидает их на протяжении всей жизни.

Интерпретативный вид паранойи имеет три стадии развития. Сначала у человека появляется чувство недоверия к окружающим, высокомерие и возникают различные догадки. Такое состояние может длиться несколько лет. Затем в жизни больного происходит яркое событие, которое порождает в его голове мысли о «тайных связях» и «заговорах». На следующей стадии бред пациента систематизируется, и он начинает «четко знать», кто и зачем его якобы преследует. Все заканчивается терминальным периодом, когда бредовые мысли начинают угасать. Обычно это связано со старением и уменьшением активности мозга.

Одним из способов поддержания здоровья психики является здоровый и полноценный сон. Психологи ранее рассказали, как избежать ночных кошмаров, возникающих на фоне стрессовых расстройств организма.