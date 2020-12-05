Баржа «Фортуна» выступит трубоукладчиком Nord Stream 2 в немецких водах

Берлин, 5 декабря. Укладывать трубы для газопровода «Северный поток — 2» будет специализированная баржа «Фортуна». Судно ходит под российским флагом.

Планируется, что новый трубоукладчик будет задействован в подводных мероприятиях в период с 5 по 31 декабря в южном направлении от мелководного района Адлергрунд в акватории Балтийского моря. Об этом говорится в свежем навигационном предупреждении, распространенным Федеральным морским и гидрографическим агентством ФРГ.

Сейчас «Фортуна» находится в германском порту Висмар, о чем свидетельствуют данные портала отслеживания судов MarineTraffic. Ранее в Берлине заявили об использовании трубоукладчика «Академик Черский» для реализации проекта.

В комитете немецкой экономики накануне предложили в дальнейшем частично отказаться от природного газа в рамках проекта «Северный поток — 2». Вместо него газопровод могут заполнить водородом.