Болгары возмутились попыткой вооруженных людей из Украины прорваться в РФ

София, 5 декабря. Болгары резко осудили попытку троих вооруженных людей незаконно проникнуть на территорию России из Украины.

Жители европейского государства окрестили инцидент очередным провальным поползновением Киева напасть на некогда дружественную страну. Они отметили, что въезд в Россию легко осуществим через КПП без оружия. Однако неизвестные предприняли попытку прорваться незаконным способом, что говорит об опасности их намерений.

«Так и надо действовать на границах! Легально попасть в страну можно только через КПП. Остальных надо либо арестовывать, либо отстреливать», — высказался один из болгарских пользователей Сети.

Российские пограничники накануне пресекли противоправный переход границ со стороны украинского государства. В ходе перестрелки несовместимые с жизнью ранения получил один из злоумышленников. Двое других скрылись, пишет RT.