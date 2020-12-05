Ученые рассказали о возможном тайфуне с разрушительными последствиями в США

Вашингтон, 5 декабря. Американский штат Калифорния может накрыть сильный шторм, последствия которого станут более серьезными, чем наводнения и пожары, сообщили в ABC News.

Ученый-климатолог Дэниэл Суэйн не исключил повторения зимних событий, которые произошли на территории США в 1861–1862 годах. Тогда Калифорнию накрыл мощный шторм. Ливни продолжались на протяжении нескольких недель. В результате разбушевавшейся стихии погибли около 4 тыс. человек — 1% населения штата, передает «Царьград».

Также Суэйн добавил, что если катастрофа унесет то же число жителей в процентном соотношении, то ее жертвами станут порядка 400 тыс. человек. Не менее 1,5 млн калифорнийцев будут вынуждены эвакуироваться.

Недавно российский астролог спрогнозировала разрушительное землетрясение в США. По ее словам, сейчас планета находится на так называемой оси катастроф.