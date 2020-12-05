IT-специалист Тимофеев объяснил звонки с анонимных номеров

Москва, 5 декабря. Россиянам все чаще поступают звонки от неизвестных номеров. Источники таких звонков назвал доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

Обычно такой способ обзвона характерен для небольших частных компаний, которые избегают обратной связи от абонентов. Функция скрытия номера телефона доступна сотовым операторам и представителям государственных органов.

Однако чаще всего россиянам поступают так называемые «холодные звонки». Их источниками являются коллекторские агентства, микрофинансовые организации и даже организации ЖКХ. Они скрывают свой номер, чтобы абонент не смог им перезвонить.

Такие звонки смело можно сбрасывать или игнорировать. Самым удобным способом является установка специальной программы с определителем номера. Однако для использования такой функции приложение должно получить доступ к контактам владельца смартфона.

IT-эксперт Дмитрий Пудов ранее назвал признаки хакерской атаки на смартфон. О действиях злоумышленников могут свидетельствовать несколько факторов, включая быструю разрядку гаджета. При обнаружении признаков взлома смартфона стоит сбросить настройки до заводских, передает RT.