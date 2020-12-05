Группа «Кипелов» выступила перед толпой фанатов в разгар пандемии в Москве

Москва, 5 декабря. Масштабный концерт рок-группы «Кипелов» прошел в Москве в разгар пандемии. Выступление состоялось в клубе Adrenaline Stadium.

Поклонники музыкального коллектива не соблюдали масочный режим и социальную дистанцию на концерте. По словам менеджера рок-группы Евгения Одинцова, в клубе регулярно предупреждали посетителей об использовании средств индивидуальной защиты.

Тем, кто пришел на выступление, бесплатно раздавали маски. Кроме того, в залах были установлены санитайзеры. Одинцов также отметил, что вход в заведение осуществлялся небольшими группами.

В Санкт-Петербурге скандалом закончился концерт рэпера Басты. Суд оштрафовал Ледовый дворец почти на полмиллиона рублей за несоблюдение санитарных норм в связи с COVID-19. Кроме того, мероприятие спровоцировало конфликт между Бастой и лидером музыкальной группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым, пишет Infox.