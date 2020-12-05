Сатановский с иронией отреагировал на новый статус Чубайса

Москва, 5 декабря. Назначить экс-главу Роснано Анатолия Чубайса на пост спецпредставителя президента по связям с международными организациями — гениальный ход Владимира Путина.

Такое мнение высказал политический эксперт Евгений Сатановский. Чубайс огромное количество раз представительствовал от России на территории «западного пространства», столько не живут, с иронией отметил специалист. Никто, кроме Чубайса, не осведомлен о международных организациях лучше и не имеет такого опыта работы в данной сфере, передает «Царьград».

«Да и они его знают лет тридцать — он там более, чем свой... Молодец, Путин. И чувство юмора у него отличное», — заметил специалист.

Сам политик признался, что новая должность даст ему возможность работать на благо страны и заниматься интересной деятельностью. Это по-настоящему значимо для России, подчеркнул спецпредставитель главы государства.