Донецк, 5 декабря. Украина должна начать переговоры с Донецком и Луганском, чтобы остановить боевые действия востоке страны. Так считает журналист Рамиль Замдыханов.

Власти Украины продолжают бессмысленные разговоры о возвращении Донбасса в свой состав. Однако в действительности восстановить мир в регионе можно только путем прямого диалога между сторонами конфликта, уверен журналист.

Сейчас Киев зациклен на реинтеграции Донбасса, которая в действительности невозможна. Украинские власти должны переключиться на прекращение боевых действий в регионе, чтобы в дальнейшем они не переросли в более масштабное противостояние.

«Нужно ставить цель остановить эскалацию, остановить военные действия, которые довольно вяло ведутся сейчас, и которые, вполне возможно, в ближайшем будущем перерастут во что-то более значимое и более существенное», — уверен журналист.

Однако Украина не только не способствует проведению переговоров с республиками, но и всячески препятствует их появлению на международной арене, заключил Замдыханов.

Экс-президент Украины Петр Порошенко предложил нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому «опуститься на колени» перед российским коллегой Владимиром Путиным. Порошенко считает, что так Киев прекратит войну в Донбассе всего за несколько недель.