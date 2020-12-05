Фанаты перепутали Леонтьева с Бабкиной после пластической операции

Москва, 5 декабря. Фанаты народного артиста РФ Валерия Леонтьева не признали своего кумира. Певец заметно изменился после пластической операции.

Николай Басков опубликовал в Instagram совместную фотографию с Александром Реввой и Валерием Леонтьевым. Артисты приняли участие в съемках программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!». Изменившийся до неузнаваемости Леонтьев поверг в шок пользователей социальной сети. Некоторые из подписчиков увидели в певце сходство с Надеждой Бабкиной.

«Николай, спасибо, что вы подписали, что это Леонтьев. Вначале подумала, что это Надежда Бабкина, фух!» — прокомментировал пользователь.

«Видимо не одной мне показалось, что Леонтьев похож на Бабкину. Извиняюсь!», — написала фанатка исполнителя.

«Браво! Если это действительно не фотошоп, то большие овации пластическому хирургу. Великолепная работа», — восхитилась поклонница Леонтьева.

Несмотря на отметку в публикации, большая часть поклонников Леонтьева не узнала своего кумира. В комментариях появились шутки о том, что Валерий Леонтьев и Надежда Бабкина сделали операцию у одного и того же пластического хирурга.

Весной следующего года Леонтьеву исполнится 72 года. В Сети часто появляются слухи о серьезной болезни артиста, однако он постоянно опровергает их, появляясь на различных выступлениях и телевизионных эфирах.

Коллега Леонтьева Валерий Меладзе недавно напомнил о тяжелом положении артистов, которые оказались без работы в период пандемии COVID-19. Народный артист РФ заявил, что некоторые заблуждаются, говоря о легком заработке звезд отечественного шоу-бизнеса.