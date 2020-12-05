Красноярец пытался поджечь отдел полиции с помощью «коктейля Молотова»

Красноярск, 5 декабря. Житель села Шалинское бросил бутылку с зажигательной смесью в здание отделения полиции. В настоящее время злоумышленник задержан.

Инцидент произошел минувшей ночью. Мужчине не удалось устроить пожар в здании, так как огонь оперативно потушили. В результате инцидента никто не пострадал, рассказал глава пресс-службы краевого ГУ МВД Владимир Юрченко в беседе с Федеральным агентством новостей.

Личность поджигателя быстро установили. Им оказался ранее судимый местный житель. В настоящее время его допрашивают сотрудники правоохранительных органов.

Серьезный пожар произошел накануне утром в Омске. Огонь был охвачен склад на одной из городских оптовых баз.