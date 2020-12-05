Асмус объяснила свои фотографии в свадебном образе

Москва, 5 декабря. Актриса Кристина Амсус сыграет главную роль в комедийном фильме «Булки». Фотографии в свадебном платье оказались фрагментами съемочного процесса.

Кристина Асмус удивила поклонников снимками в свадебном платье и фате. Некоторые фанаты предположили, что звезда оправилась после развода с комиком Гариком Харламовым и вновь готова к замужеству. Однако в действительности фотографии оказались связаны с выходом нового фильма с участием актрисы.

Сюжет комедии будет разворачиваться вокруг простой провинциальной девушки. Она мечтает об успешной карьере и идеальной семье. Во время свадьбы героиня Асмус застает жениха за изменой с подругой. После этого она собирает чемодан и отправляется в путешествие.

Новость о фильме объяснила недавнее видео артистки в фате и купальнике. На кадрах Асмус предстала в пуховике почти на голое тело и с размазанной тушью на лице.

«Это тот самый фильм, для которого я разгуливала на улице ночью в купальнике в −2. Какой крутой у нас тизер! И как же я жду премьеру фильма весной», — написала актриса в своем Instagram.

Асмус настолько вжилась в роль взбалмошной невесты, что однажды бросила бутылку в стену. Такой эпизод не был прописан в сценарии, что очень испугало участников съемочной группы. Разбитая об стену бутылка разлетелась на осколки. Это могло привести к травмам на съемочной площадке.

Кристина Асмус часто шокирует поклонников необычными образами. Недавно она опубликовала фотографию в костюме ярко-зеленого цвета. Фанаты сравнили образ актрисы с «кислотной гусеничкой».