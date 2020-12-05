Названо условие для одобрения банком первоначального взноса на ипотеку

Москва, 5 декабря. Оформление потребительского кредита для погашения первоначального взноса может оказаться поводом для отказа банка в предоставлении ипотеки.

Результаты исследования финансового маркетплейса «Юником24» свидетельствуют о намерениях 25% россиян взять кредит на первоначальный взнос по ипотеке. При каких условиях банк может одобрить процедуру, в интервью «ПолитРоссии» рассказал эксперт по недвижимости Олег Бендриков.

«Получается двойная финансовая нагрузка на человека. Вариантов здесь, как можно легитимно решить эту проблему, особо нет», — отметил риэлтор.

Однако в случае, если у клиента хорошая кредитная история, а уровень дохода позволяет гасить долг и обеспечивать необходимые жизненные потребности, тогда банк может удовлетворить запрос. Других вариантов законно решить данную проблему нет, заключил специалист.

На рост интереса россиян к ипотеке повлиял запуск льготной программы, подразумевающей приобретение жилья под 6,5% годовых. Всего организаторы исследования опросили 900 человек из 45 регионов.