Гоша Куценко завязал с алкоголем

Москва, 5 декабря. Актер Гоша Куценко признался, что считает алкоголь единственным способом расслабиться для творческих людей, но ради здоровья он все же решил завязать с плохой привычкой.

«У актеров работа нервная, а алкоголь в этом плане здорово расслабляет. Поэтому артист и алкоголь всегда вместе. А это дело опасное», — цитирует артиста портал «7 дней».

По словам Куценко, сейчас он занялся своим здоровьем: старается спать не менее шести часов, делать гимнастику с утра.

«Это раньше вскочил с кровати и побежал, сейчас уже так не сделаешь. У меня много травм, которые я получил во время выполнения трюков на съемочной площадке. Поэтому приходится себя разминать, растягивать», — рассказал артист.

На серьезный спорт времени не хватает. Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, пошли на пользу — семья актера перебралась в загородный дом, и Куценко удавалось каждый день проходить по 15 километров.

«Сейчас, слава Богу, живу в бешеном графике, работаю по 16 часов в сутки. Выходных до Нового года не будет. Я ведь многостаночник. Занимаюсь всем подряд, чтобы выжить», — с улыбкой добавил Куценко.

Стоит отметить, Куценко никто не рискнет называть алкоголиком. Звезда никогда не был замечен в пьяных скандалах или выходках. Однако при этом обещания бросить пить он периодически дает. Так, еще в 2016 году на своей странице в Instagram он обещал, что больше не будет «пить, ругаться матом и врать». Правда, тогда ролик был опубликован 1 апреля, и обещание оказалось шуткой.

А в августе уже этого года в одном из интервью актер сообщил, что справляться с пагубным пристрастием помогает работа, которая забирает практически 24 в сутки. К тому же пришли времена, когда нужно тщательнее следить за своей внешностью и стараться хорошо выглядеть, ведь «на пятки» наступает молодежь. На съемках сериала «Ольга» он совсем отказался от алкоголя, чтобы хорошо выглядеть в картине и не уступать своему экранному сопернику Максиму Костромыкину.