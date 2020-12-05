«Призрак» Легкоступовой попросил прекратить муссировать ее имя в СМИ

Москва, 5 декабря. Гостевой редактор телецентра «Останкино» Татьяна Власова после рабочего дня увидела «призрак» покойной певицы Валентины Легкоступовой в свадебном платье.

Подробности личной жизни и загадочной смерти Легкоступовой в последнее время активно обсуждаются в прессе. В эфир вышло множество передач и ток-шоу на эту тему. Коллеги, родные и знакомые исполнительницы хита «Ягода-малина» приводят различные версии, почему Легкоступова так быстро ушла из жизни.

Власова уверена, что певица приходила в телецентр «Останкино», чтобы попросить прекратить беспокоить ее душу. По ее словам, женщина устала от того, что ее имя постоянно муссируют в СМИ.

«Я обернулась и отчетливо увидела образ Валентины в свадебном платье, которое мы все знаем из недавней хроники. Меня аж в пот бросило, она стояла и смотрела на меня. [...] Она была, как живая, с грустным взглядом, потом еще раз посмотрела на меня и пропала», — рассказала работница «Останкино».

Дочь Валентины Легкоступовой Анетта Бриль недавно обнаружила в телефоне покойной матери переписку с ее супругом яхтсменом Юрием Фирсовым. Общение возлюбленных вызвало много вопросов как у родственников певицы, так и у юристов.

Знаменитость скончалась летом этого года при странных обстоятельствах. Она была найдена в собственной квартире без сознания. Близкие Легкоступовой уверены, что в ее смерти виновен новоиспеченный супруг, который подвергал женщину психологическому насилию. Однако сам Фирсов утверждает, что его жена упала в ванной, а их отношения были примером для подражания.