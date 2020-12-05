Минздрав РФ объяснил подорожание ртутных градусников и ряда лекарств

Москва, 5 декабря. Подорожание ртутных градусников вызвано высоким спросом на них во время пандемии. Еще одна причина заключается в отказе от производства бюджетных градусников.

Подорожание некоторых видов лекарств в России связано с увеличением стоимости импортного сырья, из которого производятся препараты. В Минздраве добавили, что ведомство регулирует цены только на те медикаменты, которые входят в список жизненно важных.

Стоимость ртутных градусников в прошлом месяце увеличилась почти на восемь процентов в 27 регионах страны. Самые высокие ценники на бюджетные термометры зафиксированы в Хакасии, Смоленской области, Адыгее, Кабардино-Балкарии, Курской области и Дагестане. В прошлом году Россия отказалась от производства дешевых градусников.

Рост цен на продукты и товары из потребительской корзины был зафиксирован в России. За последний год их стоимость поднялась на 14 процентов.

Недавно врач предостерег россиян от покупки бесконтактных градусников для домашнего пользования. По его словам, точность такого прибора ниже обычного, передает «Царьград».