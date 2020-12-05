Трамп подписал «акт Родченкова» о наказании за мошенничество с допингом

Вашингтон, 5 декабря. «Акт Родченкова» вступил в силу на территории США. Документ подписал действующий глава государства Дональд Трамп, подтверждает пресс-служба Белого дома.

Акт предполагает уголовное преследование в отношении лиц, причастных к случаям допингового сговора на спортивных мероприятиях при участии американской стороны. Также виновные, согласно документу, обязаны компенсировать сумму причиненного ущерба.

«Акт Родченкова» 2019 года касается уголовного преследования определенных лиц, причастных к международному сговору с целью допингового мошенничества», — говорится в сообщении.

Принятый документ один из самых скандальных за всю историю большого спорта. Таким образом Вашингтон пытается обезопасить американских участников от проигрыша. Его сила распространяется как на территории США, так и в других странах. «Акт Родченкова» окажет давление на все мировое сообщество, считает президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.