Шотландца Сэма Хьюэна назвали секс-символом среди актеров

Москва, 5 декабря. Пользователи портала Just Jared составили рейтинг самых сексуальных актеров года. Первое место досталось звезде сериала «Чужестранка» Сэму Хьюэну.

Шотландский актер получил 914 тысяч голосов и возглавил рейтинг. Второе место в списке самых сексуальных актеров года занял 23-летний Хиро Файнс-Тиффин. Зрители знают его по роли Тома Реддла в фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка». За него проголосовали 750 тысяч пользователей портала.

Замыкает тройку звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон с результатом более 45 тысяч голосов. Четвертое и пятое места достались актеру Генри Кавиллу и Джейми Дорнану соответственно.

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