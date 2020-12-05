Ученые доказали влияние средиземноморской диеты на продолжительность жизни

Москва, 5 декабря. Увеличить продолжительность жизни на десять лет можно с помощью четырех способов. Один из них — средиземноморская диета.

Ученые из США провели исследование, в рамках которого изучили влияние средиземноморской диеты на продолжительность жизни. В эксперимент включили данные о 832 женщинах и 1507 мужчинах. Все участники были в возрасте от 70 до 90 лет. В результате анализа специалисты пришли к выводу, что разнообразная диета, в том числе средиземноморская, снижает риск преждевременной смерти.

Кроме того, исследователи выяснили, что улыбающиеся люди живут на 18% дольше, чем те, кто чаще хмуриться. В связи с этим ученые порекомендовали найти увлечения, которые приносят радость. Еще два секрета, увеличивающие продолжительность жизни — отказ от алкоголя и курения.

Врачи назвали самые опасные для организма диеты. Они развеяли миф о пользе ежечасного употребления сока, сообщив, что подобный питьевой рацион может привести к возникновению диареи и обезвоживания.