Михаил Боярский признался, что сожалеет о своем появлении в продолжении «Мушкетеров»

Санкт-Петербург, 5 декабря. Актер Михаил Боярский жестко раскритиковал продолжение легендарной картины «Три мушкетера», признавшись, что согласился на роль после долгих уговоров из-за гонорара.



Боярский в интервью на YouTube-шоу «Зангалис & К» отметил, что в его глазах Д’Артаньян не только воплощение чести, но и жестокости. И ему как актеру нравится играть сложных отрицательных персонажей.

«Д’Артаньян отрицательный, — подчеркнул актер. — Я не очень люблю играть положительных героев. Д’Артаньян — убийца самый настоящий. В день по пять трупов. Еще женщине голову отрубили — и ничего. Если он и положительный, то с таким набором отрицательных качеств».

Боярский благодарен судьбе за участие в первом фильме Юнгвальда-Хилькевича, но сожалеет, что согласился принять участие в продолжении картины.

«Не надо было сниматься. Я сразу решил, что не стоит, и отказался, но там же есть еще друзья-мушкетеры, которые говорят: «Ты что? Из-за тебя фильм не будем снимать?». А режиссер: «Как тебе не стыдно! Я тебя выбил в люди, а ты мне такое…». Я начал капризничать еще с фильма «Мушкетеры двадцать лет спустя», — вспоминает артист.

Еще меньше ему понравилась затея о съемках картины «Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини», по сюжету которой мушкетеры после смерти становятся призраками, а после воскресают. По словам Боярского, он пытался и остальных отговорить работать над фильмом, считая сценарий бредом.

«Но детей кормить надо, семью, деньги зарабатывать не только артистам, но и персоналу. А чем еще зарабатывать? В общем, уговорили. Так получилось, что снялись. Полагаю, что это не самая лучшая наша работа. Все, конечно, хотели как лучше. Но в одну реку дважды войти очень сложно», — посетовал актер.

Месяцем ранее Боярский на своей странице в Instagram откровенно высказал свое мнение о жизни и переменах. Он самокритично назвал себя «брюзгливым старым ворчуном», которому все не нравится. Актер подчеркнул, что ругать молодежь не хочет, но ее захватила цифровая эпоха. Поклонники поддержали 70-летнего артиста, восхитились его мудростью и отметили, что советы старшего поколения всегда очень ценные.