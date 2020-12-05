Названы причины повышения расхода масла в двигателе автомобиля

Москва, 5 декабря. Современный легковой автомобиль должен расходовать примерно литр моторного масла на 10 тыс. км. При более высоких показателях необходимо провести диагностику.

Смазку внутри мотора удерживают уплотнители, которые со временем теряют эластичность. По этой причине могут начаться протечки масла. Их можно увидеть после стоянки на морозе — под двигателем появляется характерная лужа.

Также во время эксплуатации автомобиля могут изнашиваться маслосъемные кольца. Данная поломка проявляется при прогреве двигателя, когда большая часть моторного масла попадает в камеру сгорания и остается там. Опытные автомобилисты рекомендуют чаще менять данные детали, чтобы избежать долива масла в будущем.

Специалисты не советуют заливать на зиму масло с вязкостью ниже, чем указано в руководстве по эксплуатации автомобиля. Такие действия могут негативно сказаться на сроке службы мотора.

Недавно эксперты выяснили, что своевременная замена масла помогает сэкономить на ремонте машины. Кроме того, они порекомендовали водителям завести дневник эксплуатации автомобиля.