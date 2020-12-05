Одесские депутаты устроили массовую драку в здании облсовета

Одесса, 5 декабря. Участниками потасовки в здании Одесского облсовета стали местные чиновники, депутаты Верховной рады и члены муниципального собрания.

Драка произошла после попыток разблокировать трибуну, которую заняли представители «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ), «Партии Шария» и «За будущее». Они настаивали на регистрации девяти депутатов, чтобы добиться большинства и избрать своего лидера областного совета.

Однако другие участники заседания выступили против такого решения. Разногласия между депутатами привели к массовой драке с участием нескольких десятков человек. Во время потасовки были сломаны столы, кресла и оргтехника.

Заместитель генпрокурора Украины Виктор Чумак заявил о планах подать иск о клевете против депутата Рады Ильи Кивы. Второй обвинил замгенпрокурора в «крышевании проституции» и торговле наркотическими веществами.