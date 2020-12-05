Экономист Пикин оценил решение ОПЕК+ по нефтедобыче для России

Москва, 5 декабря. Страны ОПЕК+ пришли к соглашению о повышении нефтедобычи в следующем году. Почему такое решение удачно для России, рассказал экономист Сергей Пикин.

Действующая сейчас цена 48 долларов за баррель весьма благоприятна для Москвы. Рынок черного золота не упал, так как такой исход переговоров был ожидаем. Все хорошо сложилось для РФ и в контексте объемов добычи нефти. По словам эксперта, часть квоты от утвержденных 500 тыс. баррелей, будет предоставлена государству, то есть 100-150 тыс. баррелей в сутки, передает Infox.

«Объем в 500 тысяч — самый удачный, плавный вариант. Это не те 2 млн. баррелей, на которые планировали поднять добычу с начала нового года», — отметил глава Фонда энергетического развития.

Окончательное решение делегаты стран ОПЕК+ приняли с учетом позиции Москвы. РФ уверенно становится главным производителем и негласным лидером организации государств — экспортеров нефти.