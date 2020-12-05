Соседи рассказали о характере погибшей во время стрима Reeflay Валентине

Москва, 5 декабря. Погибшая во время прямого эфира стримера Reeflay его подруга, блогер Валентина была спокойной и доброй девочкой, которая мечтала уехать в Москву из Краснодара, рассказала бывшая соседка девушки.

Днем 2 декабря во время стрима Станислава Решетникова, известного под ником Reeflay, погибла его подруга Валентина. Сам блогер вел себя во время эфира неадекватно: сначала сообщил, что он нарочно запер девушку на улице, а после затащил ее бездыханное тело в дом. Скорую молодой человек вызвал не сразу, продолжая общаться с подписчиками и пить шампанское из бутылки. Прямой эфир продолжался и когда приехали врачи, констатировавшие смерть Валентины.

Экспертиза позднее показала, что девушка была под сильной дозой наркотиков. В ее крови нашли мефедрон, амфетамин и каннабис. Незадолго до смерти она также принимала алкоголь.

Бывшие соседи Валентины из Краснодара шокированы произошедшем — девушка раньше никогда не вела развязный образ жизни.

«Валентина очень добрая, отзывчивая девчонка, но ведомая. Обыкновенная молодая девчонка, как и вся молодежь. Валентина никогда не употребляла наркотики, по крайней мере, мы так думаем. Соседи никогда не заставали ее за этим делом. Выпить она любила. Но соседи никогда не видели ее в наркотическом опьянении», — рассказала Пятому каналу женщина.

По словам соседки, Валентина очень хотела переехать в столицу, мечтала об этом. В Москву девушка перебралась уже после смерти матери и бабушки. Отец жил отдельно, Валентина редко с ним виделась.

«Наездами она приезжала из Москвы. Летом на море ездила с друзьями. С какими — не знаю. Последний раз приезжала именно с этим Стасом. Это было месяц назад. Приезжали они буквально на два-три дня. Вели себя адекватно, и она, и он. Она была веселая, можно сказать, счастливая. Они не пили», — вспоминает соседка.

В пятницу Раменский городской суд Московской области постановил арестовать Решетникова на два месяца. Следователь заявила во время заседания, что вину молодого человека подтверждает осмотр места происшествия, собственные показания Решетникова и экспертиза.

Во время суда блогер заявил, что Валентина часто бросалась на него с ножом. В таких случаях ее «успокаивали» пощечины. Перед судебным заседанием обвиняемый сообщил, что по глупости оставил ее в прихожей «проветриться», потому что та была пьяная и под наркотиками. Поддержать Reeflay пришла его мать, которая охарактеризовала сына только с хорошей стороны. Сам стример появился в суде в домашних тапках.