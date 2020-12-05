Угрожавшие расправой венграм Закарпатья пойдут под суд на Украине

Киев,5 декабря. Национальная полиция Украины возбудила два уголовных дела в связи с возобновлением угроз в адрес жителей Закарпатья венгерского происхождения.

Накануне общественные организации венгерского национального меньшинства получили большое количество писем с угрозами. Авторы требовали от адресатов в кратчайшие сроки покинуть территорию украинского государства, иначе их ждет физическая расправа.

«По факту угроз следователи полиции Закарпатской области возбудили два уголовных дела», — подчеркнули в ведомстве.

Правоохранителям предстоит провести расследование по факту нарушения равноправия граждан по национальному признаку. Также ведется работа по установлению личностей, угрожавших убийством. Злоумышленникам грозит тюремный срок до пяти лет.

МИД Украины вызвал на ковер посла Венгрии Иштвана Ийдярто из-за его заявлений, которые Киев считает опасными. Глава ведомства Дмитрий Кулеба назвал их создающими деструктивное напряжение между странами.