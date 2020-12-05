Дочь Агутина показала своего иностранного возлюбленного

Москва, 5 декабря. Младшая дочь Леонида Агутина Елизавета показала фото своего возлюбленного-американца и трогательно поздравила его с днем рождения.

Елизавета опубликовала снимок с Кайлом на своей странице в Instagram, назвав своего избранника музыкальным гением.

«Это большая честь для меня, быть знакомой с тобой как с музыкантом, другом, партнером и человеком, которым все восхищаются. Это твой день, с днем рождения! Я люблю тебя», – подписала она фото.

Счастья влюбленным в комментарии к посту пожелал дедушка Елизаветы Николай Агутин.

«У любимых много звуков, которые успевают проникнуть в сердце, только нужно во время открыть его для этого», — написал он.

Елизавета почти всю жизнь живет в США с бабушкой, мамой Анжелики Варум. Недавно стало известно, что 21-летняя наследница Агутина решила пойти по стопам своих родителей. Она создала рок-групп Bruvvy и выступает на небольших площадках.

В апреле появился первый клип группы. Песня посвящена режиму самоизоляции, который действует во многих странах мира из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Бессюжетные кадры показывают друзей, зажигающих во время карантина. Леонид Агутин отреагировал на новую работу своей дочери, назвав клип «баловством», но высоко оценил исполнительский уровень Елизаветы и остальных участников группы.

Сама Елизавета однажды призналась, что у нее были проблемы с ментальным здоровьем и даже маниакальные фобии, справиться с которыми помог профессионал.