Чубайс отреагировал на свою новую должность спецпредставителя президента РФ

Москва, 5 декабря. Бывший глава Роснано Анатолий Чубайс заявил, что новая должность позволит ему заниматься интересной и важной для страны деятельностью.

Чубайс отметил, что неоднократно выполнял значимые для государства задачи. Однако не всегда такая работа вызывала у него интерес.

«На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично», — написал он на своей странице в Facebook.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Анатолия Чубайса своим спецпредставителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Документ вступает в законную силу со дня его подписания.

Чубайс окончательно покинул Роснано. Кабмин утвердил кандидатуру нового председателя правления организации на пять лет. Им станет Сергей Куликов, передает «Царьград».