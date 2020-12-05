Интернет стал неотъемлемой частью жизни каждого из нас. Общение, развлечение, учеба и работа — еще 40 лет назад люди и представить не могли, что все это можно будет делать на просторах Сети. Кстати о работе, с развитием медиапространства ежегодно в мире появляются десятки новых профессий, и одна из них — блогинг. Кто-то думает, что это самая настоящая мечта, другие же смотрят на работу блогеров как на тяжкий труд. Но как же все обстоит на самом деле и как стать настоящим блогером? Мы решили узнать все подробности из первых уст и обратились к бьюти-блогеру Ксении Шапор.

Кто такой блогер

Для начала предлагаем вам разобраться, кто же такой блогер и чем он занимается. Блог — можно назвать сетевым дневником, который ведет определенный человек. В нем он делает записи, публикует видео или фото. Причем тематика блога может быть любой. В беседе с нашим изданием блогер рассказала, что сейчас среди молодой популярный почти все темы.

«Популярны почти все темы в прямом смысле слова! И обзор видеоигр, и кулинария, и бьюти-темы. Очень популярны вайны — это ролики с забавными жизненными ситуациями, которые разыгрывает блогер. То, что будет понятно каждому и захочется скинуть другу».

Главным критерием успех блогера становится увеличение его аудитории, количества просмотров и его известность. Однако начинающим блогерам эксперт дала отдельный совет.

«В первую очередь, у блогера должна быть своя изюминка. Свой почерк или уникальная тема. Запоминающаяся личность или особая сильная сторона в твоей тематике и вера в себя».

Где работают блогеры

Сейчас блогинг делится на несколько больших сегментов, которые относятся к разным платформам. Все они отличаются форматами, у каждой есть как преимущества, так и недостатки. Мы расскажем вам о четырех основных форматах, которые в наши дни пользуются огромной популярностью:

• видеоблоги — ведут их на всем уже давно известной площадке YouTube. Площадка позволяет размещать различные видеоролики, музыкальные клипы, проводить онлайн-трансляции или стримы. Однако работа на данной платформе весьма трудоемкая, ведь монтаж видеоролика порой занимает куда больше времени, чем сама съемка;

• текстовый блог — тут из названия ясно, что блогер делится со своими читателями различными статьями, пишет рассказы или даже стихи. Площадок, которые бы позволили вести такой формат сетевого дневника много: начиная от социальных сетей, заканчивая специальными сайтами Medium или Tilda;

• фотоблог — основной частью этого направления естественно являются фотографии. Оформляют такие блоги в едином стиле, для того, чтобы профиль смотрелся стильно и гармонично. В ход идут различные программы по цветообработке и коррекции мелких дефектов. Кроме того, эксперт отметила, что фотоблог требует огромного вложения усилий и времени.

«Сторис выкладывается каждый час (минимум 20 штук в день) и посты — 1-2 раза в день в прайм-тайм. Именно в то время, в которое все люди сидят в телефонах, а не едут, к примеру, с работы или ужинают с семьей».

Самая огромная аудитория фотоблогеров на данный момент сконцентрирована в Instagram, однако существуют и такие сайты как Pinterest и Tumblr;

• микроблог — здесь суть проста: автор публикует короткие и остроумные заметки, которые впоследствии с помощью репостов распространяются по аккаунтам других пользователей. В качестве одного из самых популярных примеров можно привести Twitter.

Но с какой платформы лучше всего начать человеку, который только-только решился на создание своего блога? Этот вопрос мы адресовали нашему эксперту.

«Сегодня это TikTok. Меня там пока еще нет (я все-таки старый ютубер), но собираюсь покорять и эту платформу, она сейчас очень актуальна, к тому же там можно стать популярным не вкладывая деньги».

Прочие нюансы

Тот человек, который только недавно задумался о ведении блога, наверняка задается вопросом, а как на этом можно заработать и какие инструменты помогут начать получать с блога деньги. По словам нашего эксперта, в этом деле есть несколько решающих факторов:

• личный бренд, то есть притяжение твоей личности (магнетизм);

• готовность к сотрудничеству по бартеру с другими блогерами, тематика которых может отличаться;

• готовность к финансовым вложениям;

• искреннее желание общаться со своей аудиторией и делиться с ними подробностями своей жизни.

Также в развитии блога помогает таргет. Не стоит пугаться этого слова, ведь смысл его довольно прост.

«Это реклама на целевую аудиторию. Сейчас это направление развито в основном в Instagram. В нем есть много нюансов, и если вы хотите реального результата нужно найти профессионала, и конечно, ежедневно работать над контентом (содержанием вашего блога)».

Если вам кажется, что можно обойтись и без рекламы, то увы, хотим вас разочаровать. Сейчас без нее никуда. Как отметила наша эксперт, реклама не обязательна, но желательна. Тем более в ней должны быть заинтересованы те люди, которые хотят превратить свой блог в работу, приносящую реальный доход.

Зарплата блогеров имеется благодаря монетизации. Да, еще один необычный термин, но не переживайте, без объяснения мы вас не оставим.

«Монетизация зависит от охвата и количества просмотров. В основном этот термин актуален именно на YouTube. Партнерские программы могут одобрить или не одобрить канал на подключение монетизации. У каждой программы свой порог прохождения. Кому-то достаточно тысячи подписчиков у блога, кому-то нужно десять тысяч. Снимают монетизацию в случае несоблюдения условий — использование музыки, которая не удовлетворяет авторское право или наличие неприемлемого контента (реклама алкоголя и табака, жестокость)».

Кроме того, не стоит забывать и про хештеги и геолокацию. Как отметила бьюти-блогер, они помогают не только выдавать в поиске блоги по нужным тематикам, но и выводить блог в рекомендации.

В завершении нашей беседы эксперт отметила, что любой блог начинает по-настоящему зарабатывать только в том случае, когда человек вложил в него всю свою душу и время. Последствием этого будут конечно же подписчики и просмотры. А заработать поможет монетизация и реклама.