Женщину несколько месяцев мучили галлюцинации из-за несвежих суши

Москва, 5 декабря. Просроченные суши обернулись для любительницы японской кухни Джей Си настоящим кошмаром. Рискованный ужин «наградил» женщину паразитами.

Придя домой после работы Джей почувствовала сильный голод и решила заглянуть в холодильник. Внутри она нашла суши, которые пролежали там пять дней. Продукт приобрел неприятный вкус, однако женщина решила перебить его соевым соусом.

На следующий день у нее началось сильное недомогание, которое продолжалось несколько месяцев. Джей Си казалось, что под ее кожей и по стенам дома бегают насекомые, она не могла спать и страдала от недержания.

После продолжительного лечения в организме Джей нашли ленточного червя. В анализах пациентки находились тысячи яиц паразита. Женщине дали таблетку против ленточных червей, благодаря которой она полностью выздоровела.

Жители Самарской области ранее обнаружили паразитов в водопроводной воде. Соответствующие фотографии появились в социальных сетях.