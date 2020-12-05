Агата Муцениеце рассказала, как борется с морщинами

Москва, 5 декабря. Похорошевшая после развода с Павлом Прилучным актриса Агата Муцениеце призналась, что беспокоится о появившихся первых признаках старения.

Звезда в YouTube-проекте «Что в косметичке у …?» рассказала поклонникам, какими средствами пользуется, чтобы поддерживать здоровый цвет лица и выглядеть эффектно.

«Вожу с собой коллагеновую маску против морщин. Я уже не молодуха… У меня сейчас сложный график, много съемок. Поэтому утром в такси или, когда я сама за рулем, просто надеваю маску и еду в ней до точки назначения», — рассказала актриса.

При этом она добавила, что забирает из отелей одноразовые зубные щетки и мыло и любит сэкономить на дорогостоящей косметике. К примеру, Муцениеце нравится дорогой тональный крем от Джорджио Армани, но тратиться ей на него не приходится. Актрисе покупают его на съемках, после чего она уносит его с собой.

Звезда призналась, что до сих пор испытывает сложности с подбором одежды и аксессуаров. Она вспомнила одну историю, которая произошла с ней в молодости в Милане. Собравшись на открытие модного магазина, девушка «как настоящая сорока, надела все блестящее: сережки, майка, сапоги».

«Ко мне подошел дизайнер и сказал: «Ты, конечно, очень красивая, но запомни одну простую вещь — вкус молчит, кричит безвкусица». Ну я взяла это на заметку, но наполовину. Я все равно люблю блестки, дочь тоже в меня», — рассказала она.

Муцениеце и Прилучный воспитывали двоих детей: сына Тимофея и дочь Мию. Летом семья распалась, а бракоразводный процесс сопровождался скандалами. Артистка заявила, что ее нетрезвый супруг поднимал на нее руку. Актер после развода стал встречаться со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович.