ФАН публикует фото ДТП с участием маршрутки под Тверью

Тверь, 5 декабря. Столкновение маршрутного микроавтобуса и иномарки произошло на трассе под Тверью. Обе машины получили сильные механические повреждения.

Маршрутке Ford Transit почти полностью смяло переднюю часть в результате столкновения. Однако еще больше пострадала Chevrolet Niva, которая буквально превратилась в груду железа. Фотографии предоставила пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Авария произошла накануне вечером в Бологовском районе Тверской области. Микроавтобус ехал по маршруту Москва — Боровичи. Предварительно установлено, что в результате ДТП пострадали 11 человек. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, скорой помощи и экстренных служб, пишет RT.