Вирусолог из Ухани предрекла распространение новых видов коронавируса

Москва, 5 декабря. Летучие мыши на юге и юго-западе Китая являются носителями других видов коронавируса, которые могут передаваться людям, сообщила специалист Уханьского института.

Вирусы, в число которых входят и родственные SARS-CoV-2, скорее всего, были распространены в природе за пределами КНР, в странах Южной Азии, отметила специалист Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли. По ее словам, первоначальными носителями SARS-CoV-2 были летучие мыши. Однако человека вирус достиг через «промежуточное» животное.

«Этого промежуточного носителя предстоит определить», — подчеркнула вирусолог.

В данный момент неясно, сколько времени вирус циркулировал среди животных или людей, пока не был выявлен в конце 2019 года. Версии о «промежуточном» носителе выдвигают ученые всего мира. Так, старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Франк Конингс уверен, что вирус перескочил от летучей мыши к одному или нескольким видам животных, где у него была возможность адаптироваться, передает RT.

Недавно профессор Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского Университета Артем Гиль рассказал, почему Китай смог победить коронавирус. По его словам, власти вовремя приняли необходимые меры.