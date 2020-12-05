Порошенко предложил Зеленскому встать на колени для «спасения» ЛДНР

Киев, 5 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский может прекратить войну в Донбассе всего за несколько недель. Об этом заявил экс-глава государства Петр Порошенко.

Украинскому лидеру всего лишь нужно опуститься на колени перед президентом России Владимиром Путиным, уверен Порошенко. Зеленский за время своего пребывания на руководящем посту полностью разрушил «оборонительность страны».

«Это можно сделать за две недели, нужно посмотреть Путину в глаза, увидеть там мир, встать на колени и попросить мира», — заявил Порошенко.

Экс-президент не стал уточнять, как именно такой шаг Зеленского повлияет на конфликт в Донбассе.

Посол России в США Анатолий Антонов недавно заявил, что команда Зеленского не в состоянии создать политические условия для мирного урегулирования конфликта в Донецкой и Луганской народных республиках, передает «Царьград».