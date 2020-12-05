Каждая порода собак по-своему интересна и красива. Но кому-то нужен сторож для квартиры, кто-то заводит собаку для посещения различных выставок и конкурсов, другие же вовсе не обращают внимания на породу и забирают своего верного друга из приюта. Но если вы хотите, чтобы с вами жил умный, энергичный пушистый приятель, который своей красотой затмит всех самых известных моделей, то выбор в этом случае очевиден — вам нужен хаски. Однако прежде чем взять собаку из питомника, мы советуем вам изучить все характеристики этой породы, а также узнать пару секретов по дрессировке, воспитанию и уходу за пушистиком. В этом материале мы собрали для все самое необходимое.

История породы

Сибирский хаски или просто хаски живут рядом с людьми уже на протяжении нескольких веков. Причем появились они именно благодаря жителям русского крайнего севера. Эти люди особо нуждались в выносливой и быстрой собаке, которая помогала бы им перевозить добычу с мест охоты в дома. Поэтому они вывели особую породу, с густым мехом, хорошим зрением, большой силой и безграничной энергией.

Активное распространение породы началось в 20-м веке, когда на американском континенте узнали о чудесных собаках, которые могут очень хорошо и слаженно работать в упряжке, при этом слушать людей и помогать им по хозяйству. Кроме того, на Аляске стали активно использовать хаски в различных состязаниях и гонках на упряжках.

1925 году произошло по-настоящему легендарное событие, когда профессиональный гонщик и тренер-кинолог Леонард Сеппала смог отвезти лекарство от дифтерии в маленький городок под названием Ном. Благодаря острому нюху и выносливости пса Того, стоявшему во главе всей упряжки, собаки смогли преодолеть огромную дистанцию в суровых условиях сильного мороза и пурги.

Второй участок дистанции суждено было преодолеть уже второй упряжке, во главе с легендарным псом Балто. Помните старый мультфильм «Балто», где рассказывалась история отважного пса? Именно о нем и идет речь!

Благодаря Того и Балто жителей города смогли спасти от опасной болезни, а хаски навсегда закрепили за собой статус верных друзей и самых надежных помощников. Кстати, в память о подвиге этих собак при входе в зоопарк Кливленда был установлен памятник, так что каждый желающий сейчас может увидеть этих пушистых героев.

К сожалению, в СССР разведение этой породы сочли бесперспективным, и селекцию ездовых прекратили. Что не скажешь про США, где люди действительно увлеклись гонками на собачьих упряжках.

Для того чтобы ставить рекорды все с большим отрывом, сибирских хаски начали скрещивать с другими породами ездовых собак. В соревнованиях они показывали более высокие результаты, но признания так и не получили из-за сильных отличий от настоящих сибирских хаски.

Однако мощные автомобили стали заменять ездовых собак и упряжки с хаски становились все менее и менее востребованными. Все изменилось в один момент, когда две видные фигуры в Клубе ездовых собак Новой Англии Лорна Демидофф и Ева Силли нам одной из выставок представили черно-белую собаку с пронзительно голубыми глазами.

Эта порода сразу же покорила сердца людей и примерно с 1970-х годов хаски стали разводить для участия в собачьих конкурсах красоты. Кроме того, оказалось, что пушистые очень верные друзья, которые вполне могут уживаться с человеком в квартире.

В 1990-х хаски вернулись на свою историческую родину — в Россию. В 1997 году на одной из самых крупных выставок были представлены 14 хаски, а спустя несколько лет их численность уже «перевалила» за сотню. Поэтому сейчас встретить счастливого хаски на улице вашего города не такая уж и редкость.

Кстати: На Чукотке до сих пор люди прибегают к помощи ездовых собак. Правда используют там потомков хаски — чукотских ездовых. Их можно назвать аборигенной породой, которая выводилась специально для жизни и работы в суровом климате. Внешне она отдаленно напоминает хаски, однако организм у нее более сильный и выносливый. Это довольно редкая порода и за пределами Чукотки она практически не встречается.

Характеристика породы

На сегодняшний день хаски делят на три вида:

ездовые;

спортивные;

выставочные.

Самым правильным и, можно сказать, официальным, считают как раз ездовой вид. В свое время его активно разводили британцы, которые до сих пор держат первенство в этом вопросе. Мы решили дать подробную характеристику породы: от кончика пушистого хвоста до мокрого носа.

Начнем с размеров собаки. Хаски можно назвать породой средних размеров — высота кобеля в холке — от 54 до 60 сантиметров, сук — от 51 до 56 сантиметров. Масса собак колеблется в пределах 21-28 килограмм для кобелей и 16-23 килограмм для сук.

Голова хаски полностью соответствует всем пропорциям тела. Череп у этих собак небольшой, плавно сужающийся к глазам, а сама морда вытянута не сильно. Забавной особенностью этих собак можно назвать их выражение морды — эти пушистики чем-то напоминают озорных детей, которые любят подурачиться.

О глазах хаски можно говорить вечно. И мы не только про цвет. Миндалевидная форма, которая поставлена слегка наискосок, делает взгляд этой породы по-настоящему волшебным. Цвет радужки глаз у хаски довольно разный — они могут быть карими, голубыми и гетерохромными (глаза имеют разные цвета).

Уши — одна из любимых частей владельцев хаски. Они имеют средний размер и располагаются высоко на голове собаки. Стоят крепко, а их кончики с закругленной формой направлены верх. Если вы заведете себе хаски, то заметите, как у вас появится желание постоянно мять эти теплые и пушистые ушки.

Шея у хаски средней длины. В тот момент, когда собака стоит, шея находится в поднятом положении, но при ходьбе голова немного опускается и выдается вперед.

Поскольку это довольно выносливая порода собак, им нужно большое сердце. Поэтому грудная клетка у хаски довольно глубокая, из-за чего грудь кажется крупной и широкой. Спина у этих собак с ровной линией от лопаток до крупа.

Хвост хаски можно сравнить с лисьим, поскольку он тоже имеет округлую форму благодаря шерсти одной длины. В зависимости от настроения (как и у всех собак), хвост может быть поднят, опущен, или вовсе завернут в кольцо по отношению к спине.

Конечности как передние, так и задние очень подвижны, имеют хорошо развитые и крепкие суставы, поставлены они ровно и на умеренном расстоянии друг от друга, так что собака не кажется смешной и нелепой. Сами лапки имеют овальную форму с большим количеством пуха между подушечками пальцев.

Если погладить хаски, то на долю секунды может показаться, что вы трогаете облачко. Такой эффект достигается благодаря мягкому и густому подшерстку. Основная шерсть у этих собак достигает средней длины и, как и подшерсток, она довольно мягкая и гладкая. Окрас хаски можно встретить самый разный — белые, коричневые, черные, серые с полосами, отметинами и другими причудливыми «узорами».

Характер сибирских хаски

У этой породы масс положительных свойств. Они дружелюбны, добры ко всем окружающим, зачастую проявляют изрядное любопытство, а самое главное — они действительно умны. Если правильно воспитать своего пушистого друга, то он станет верным помощником и отличным компаньоном. Но все-таки давайте поговорим подробнее про характер сибирских хаски.

Далекие собачьи предки современной породы передали этим собакам все многообразие черт, которые выделяют хаски среди других четвероногих. В первую очередь не стоит забывать, что изначально их разводили как активных ездовых собак, поэтому им требуются постоянные физические нагрузки в большом объеме. Поэтому если вы заводите хаски, будьте готовы к долгим прогулкам в любую погоду. С собакой придется бегать, играть и тренировать ее на специальных площадках.

Стоит отметить, что любителям охоты хаски не подойдут. Дело в том, что эти собаки прибегают к охоте только целях собственного пропитания. Поэтому надеяться на то, что они поделятся с вами добычей, не стоит. К слову, охотничий инстинкт у них развит прекрасно.

Если в ваш дом нужен четвероногий сторож — даже не думайте заводить хаски. Из-за того, что в суровых северных условиях эта порода всегда жила стаями, у них полностью пропал охранный инстинкт. Поэтому даже к незнакомцам собака может испытывать лишь интерес и спасти дом от воров не сможет. Но в этом есть и плюс — хаски совершенно не агрессивны.

В качестве служебных собак хаски тоже не подходят. А дело все в интеллекте, который ну уж слишком хорошо развит. Благодаря этому собаки в любой ситуации могут принять самостоятельное решение, и зачастую оно не самое ординарное. Из-за этого в дрессировке этой породы часто возникают сложности, поскольку там от собак требуется выдержка, строгое следование правилам и определенный алгоритм действий.

Зато сибирский хаски отлично подойдет большой семье, которой будет отдавать всю свою любовь. Особо трепетно эти пушистые относятся к детям, и в Сети можно найти немало роликов, подтверждающих это: совсем маленьких детишек оставляют наедине с хаски, кладут рядом на кровати, где они мило нежатся. Так что для детей эти северные красавцы станут самыми настоящими и верными друзьями.

Кстати: В далекие времена эскимосы доверяли хаски своих детей, чтобы собаки обогревали их и защищали от мороза.

Однако не обошлось и без минусов в характере. У хаски это склонность к побегам. Несмотря на то, что каждый случай индивидуален, эта порода находится в лидерах по побегам из дома. Благодаря хорошо развитому уму они легко справляются с щеколдой, цепью или другим простым замком. Если замок для них остался неприступным, то в ход идут планы подкопа. В том случае, если и эти планы провалились, то собака станет планировать преодоление препятствия по воздуху. Так что не стоит забывать об этой особенности хаски.

Дрессировка хаски

Воспитание хаски можно сравнить с воспитанием упрямого и смышленого ребенка. Причем важно учитывать, что эти собаки не служебные, а именно рабочие, поэтому во время обучения щенка стоит проявить терпение. Если обратиться за советом к кинологам, то они в один голос скажут вам, что порода хорошо поддается тренировке, главное закрепить в глазах собаки свой авторитет, тогда животное будет покорно слушаться и относиться к вам, как к лидеру.

Воспитание щенка можно начинать как только ему стукнет три месяца. Не забывайте главное правило — с собакой нужно быть максимально строгим и справедливым. Однако о телесных наказаниях или крике напрочь забудьте, ведь хаски очень умны и обязательно придумают самый изощренный план мести для жестокого хозяина. Мягкость в воспитании наоборот сделает малыша наглым избалованным. Поэтому старайтесь придерживаться золотой середины.

Главное в обучении заинтересовать собаку, ведь если у вас не получится это сделать, обучить животное хоть чему-то будет довольно сложно. И проблема в этом случае будет заключаться именно в отсутствии заинтересованности с его стороны. Поэтому оптимальным вариантом для воспитания хаски можно назвать игровую форму обучения. Приобретите специальные игрушки, которые будут приковывать внимание животного, затем по специальной команде предлагайте собаки найти ее или бежать за ней. Только не забывайте чередовать игрушки для поддержания интереса четвероногого.

Немаловажную роль в обучении играет интонация. Хаски — это те собаки, которые не переносят высоких звуков и писков, поэтому говорить с ними нужно спокойно и размеренно, тем более во время обучения. Это поможет не только установить контакт с собакой, но и облегчит животному понимание ваших слов.

Кстати: Многие владельцы хаски подмечают, что собака охотнее выполняет команды, когда к ней обращаются с просьбой, а не в приказном тоне. Если у вас возникли сложности в воспитании щенка, то скорее всего стоит сменить тактику и попробовать найти другой путь установке контакта с любимцем.

Чтобы эффективно продемонстрировать собаке недопустимость каких-либо действий, или же наоборот похвалить за правильное выполнение команды, нужно воспользоваться системой поощрений и наказаний. Начнем с тех действий собак, которые необходимо пресекать на корню:

проявление агрессии по отношению к хозяину;

враждебный настрой по отношению к другим собакам;

действия, представляющие угрозу здоровью и жизни самой собаки.

Чтобы наказать хаски, но при этом не нанести вред его психологическому здоровью, нужно продемонстрировать свое неоспоримое преимущество. Для этого достаточно взять собаку за холку и прижать его к полу или земле. Отпускать можно только после того, как собака угомонится. Еще раз хотим обратить ваше внимание, собаку ни в коем случае нельзя бить. Так вы только озлобите животное и нанесете ему серьезный психологический урон. Животное потеряет к вам доверие и попросту сбежит.

Ну а с похвалой все обстоит намного проще — за каждое правильно выполненное действие давайте щенку различные вкусности и, конечно, хвалите и ободряйте. Но все же избегайте чрезмерных проявлений эмоций, как вы помните, эти собаки терпеть не могут визгливых «сюсюканий». Так что говорите спокойным и мягким тоном, который отличается от командного.

С чего начать обучение щенка

Обучение должно быть поэтапным. Не стремитесь вложить в пушистого малыша за день все необходимые знания. Начните с того, чтобы щенок привык к своему имени. Зовите его по кличке, когда ему пора есть, если пушистого надо разбудить, поглаживайте его и ласково называйте его по имени. Вот увидите, что за считанные дни четвероногий привыкнет к своей кличке.

Старайтесь показывать свой авторитет. Причем если собака присутствует при общении с другими членами семьи, то не сдавайте позиций — ведь если животное увидит, что вы дали слабину, то сразу «сядет вам на шею». Не забывайте, что хаски издавна жили в стаях и подчинялись вожаку. Теперь в качестве лидеров для них выступают их хозяева.

Самыми простыми командами в воспитании собак считаются: «Рядом!» и «Ко мне!». Им очень легко обучить собаку при помощи угощений и постоянной похвалы. Но что делать, когда компания щенка совсем некстати? К примеру, он очень назойливо начинает себя вести, как только гости переступили порог вашего дома — он лает, мешается под ногами, пытается играть с чужими людьми. Ответ прост — малыша стоит попросту игнорировать. Собака сразу же поймет, что игры и развлечения никому не интересны, а значит не стоит отвлекать внимание гостей на себя.

Вот еще несколько рекомендаций, которых желательно придерживаться во время воспитания хаски:

не стоит ограждать щенка от общения с другими собаками;

не стоит брать щенка на руки и особенно держать его животом вперед;

обучение командам должно быть разнообразным и интересным, так что не мучайте собаку одной и той же командой;

хаски, даже совсем маленького, нужно уважать. Поэтому воспитание должно быть строгим, но справедливым.

Уход и содержание

Если вы хотите, чтобы ваш хаски превратился в пушистую подушку, то хотим вас разочаровать — такого никогда не случится. Это очень активная порода собак, для которой постоянное возлежание на диване попросту не приемлемо. Поэтому если в вашей жизни появился хаски, то вместе с ним вы приобретаете «абонемент в спортзал» — долгие прогулки, пробежки, активные игры и другие собачьи развлечения.

Чтобы животное не уничтожило квартиру, в которой проживает вместе с вами, его нужно максимально загружать играми и прогулками. Тогда на пакости у вашего пушистого друга не будет ни сил, ни времени. Если же этим правилом пренебрегать, то диваны, кресла, обои и даже стены сильно пострадают.

Кстати: Некоторые владельцы хаски покупают для своих любимцев большие клетки. Если приучить к ней щенка с самого рождения, то проблем с жильем не возникнет. Однако многие стараются просто максимально загружать собак, чтобы направить их энергию в нужное русло. Ведь взгляд грустного питомца из клетки — душераздирающее зрелище.

Если же вы живете в загородном доме, то и здесь есть свои нюансы. Обычно в таких случаях собакам обустраивают вольеры, но из-за особенностей породы и их склонности к побегам вольер должен быть надежным:

даже не думайте использовать рабицу в качестве ограждения, поскольку уже через несколько дней от нее не останется и следа. Лучше отдать предпочтение более надежным и прочным металлическим конструкциям;

пол должен быть каменным. Как мы говорили ранее, подкоп для хаски — вполне обыденная вещь, и ни одно деревянное покрытие не выдержит такого натиска;

обустройте просторную и уютную будку для своего пушистого друга и не переживайте, если собака захочет поспать на снегу. Для них это норма, ведь порода была выведена в суровых зимних условиях.

В том случае, если вы решили не делать вольер, то проверьте забор на наличие лазов и щелей. Также убедитесь, что собака не сможет его перепрыгнуть и сбежать. А чтобы вовсе отбить у собаки стремление к побегам регулярно выгуливайте ее и обеспечивайте физическими нагрузками.

Как только пушистый малыш появился в вашем доме купите ему пару удобных мисок, уютную лежанку или мягкий коврик, игрушки, которые можно погрызть, ошейник и крепкий поводок или шлейку. Как только вся необходимая экипировка будет приобретена, смело отправляйтесь на улицу играть и учить хаски всем собачьим премудростям.

Корм, диета и гигиена

Пока щенок не достиг двухмесячного возраста его необходимо кормить порядка шести раз в день. По мере взросления собаки количество приемов пищи уменьшается: до четырех месяцев — пять раз, шести — четыре раза, затем можно переходить на трехразовое питание. Примерно с 10-11 месяцев собаки едят два раза в сутки.

Экспериментировать с едой не стоит. Лучше заранее поинтересоваться у заводчика или ветеринара, как составить малышу правильный и полезный рацион. В большинстве случаев собакам дают специальные сбалансированные сухие корма или консервы класса премиум для собак с повышенной активностью. Дешевый корм лучше вовсе обходить стороной, поскольку часто в нем содержится огромное количество крахмала, который небезопасен для желудка собаки.

Однако даже после того, как вы купили своей собаке высококачественный корм, лучше некоторое время понаблюдать за ее самочувствием и при необходимости скорректировать рацион.

Хаски можно кормить и натуральной едой. Однако сразу хотим вас предупредить, что дело это весьма затратное и непростое, ведь порядка 60% рациона собак этой породы составляет мясо. Подойти к выбору мясных продуктов стоит тоже очень ответственно. Обратите внимание на запреты:

на курицу у хаски может возникнуть аллергия, поэтому лучше ее исключить;

собакам этой породы нельзя есть баранину и свинину.

Хаски допустимо давать слегка ошпаренную или сырую говядину, а также мясо кролика или индейки. Помимо этого, пару раз в неделю собаку можно баловать вареными желтками куриных яиц, овощами (кроме картофеля) и кисломолочными продуктами. Не стоит забывать про рыбий жир и растительное масло — добавляйте их в корм в небольших количествах.

Однако даже самое разнообразное питание не обеспечит сибирских хаски всем набором полезных микроэлементов и витаминов. Выписывает их ветеринар, поэтому самостоятельно ничего покупать не стоит.

Что касается гигиены, то основная задача хозяина — вычесывать собаку (особенно во время линьки), подстригать когти и своевременно очищать зубы от налета и камней. Сделать это можно как в домашних условиях, так и в клинике. А вот купание этим собакам нужно не так часто, как другим породам. Все дело заключается в способности шерсти к самоочищению, а попадание воды наоборот приводит к нарушению щелочного баланса, что провоцирует появление неприятного запаха.

Исходя из всех вышеперечисленных правил можно сделать вывод, что здоровье собаки и ее хорошее самочувствие во многом зависит от ухода и правильного питания.

Здоровье и болезни

Сибирские хаски издавна славились своим крепким здоровьем, ведь порода специально выводилась для суровых зимних условий. Однако это не значит, что после приобретения хаски можно полностью забыть про прививки, посещение врачей и возможные болезни.

В первую очередь на стадии приобретения щенка изучите всю его родословную, чтобы убедиться, что у его родителей и ближайших собачьих родственников не было врожденных заболеваний, которые могли бы ему передаться. К сожалению, сейчас у этих собак много заболеваний, передающихся на генетическом уровне: сахарный диабет, рак и катаракта.

Нередко случается и такое, что эти собаки страдают от приступов эпилепсии. Современная медицина не позволяет полностью вылечить четвероногих, но все же врач может снизить частоту приступов.

Чтобы избежать проблем со здоровьем вашего пушистого друга, необходимо проходить плановые осмотры у ветеринаров, делать прививки и самостоятельно контролировать состояние животного:

осматривать уши, глаза и зубы;

ухаживать за шерстью и следить за ее изменениями;

следить за здоровьем лап и суставов;

контролировать вес собаки, поскольку недостаточный или избыточный вес оказывают пагубное влияние на состояние животного;

проводить дегельминтизацию и пресекать попытки животного съесть свой или чужой кал.

Кстати: Не забывайте, что хаски — северные собаки. Поэтому в летнее время лучше выбирать тенистые места для прогулок, чтобы избежать перегрева собаки.

Если вы заметили, что собака стала менее активной, у нее пропал аппетит и она отказывается пить воду, то необходимо обратиться к ветеринару. Если хаски получит должный уход и заботу, то продолжительность жизни собаки этой породы может превысить 15 лет.

Выбираем щенка

Чтобы приобрести здоровую собаку с хорошей родословной, нужно обращаться исключительно к проверенным и известным заводчикам или питомникам. Так вы получаете все гарантии, что животное будет не только здоровым, но и будет соответствовать всем общепринятым стандартам, необходимым для выставок и спортивных соревнований.

Не ведитесь на предложения, которые вы видите в газетах или Интернете. Даже если щенок действительно породистый, как вы узнаете о его родителях и условиях, в которых он содержался? Кроме того, у вас не будет на руках гарантий, что малыш вакцинирован, а это ставит на кон здоровье собаки.

Приобретая щенка у заводчиков, вы сможете пообщаться с щенками из выводка, посмотреть на то, как они себя ведут, какой у каждого из них характер и чего от них стоит ожидать. Кроме того, у вас будет возможность задать специалистам все интересующие вас вопросы, получить рекомендации по дрессировке, кормлению и уходе. Заводчики могут порекомендовать вам квалифицированного ветеринара, а также дать контакты опытных кинологов для дальнейшего обучения животного.

Кстати: Если щенок приобретается в питомнике или у профессиональных заводчиков, то вам на руки выдадут все необходимые документы, которые позволят четвероногому участвовать в соревнованиях и выставках.

Забирать от мамы щенка можно как только ему исполнится два месяца. До этого старайтесь встречаться с ним как можно чаще, играть и выходить на прогулки, чтобы он привык к вашему голосу и запаху, это позволит избежать чрезмерного стресса у собаки из-за смены обстановки. Однако опытные заводчики все же склоняются к тому, что забирать животное нужно чуть позже — к этому времени собака более социализирована и уже имеет какие-то навыки общения с людьми.

Кстати: Все хаски, выращенные в питомнике, имеют индивидуальные отметки, которые ставятся на внутренней стороне уха или вовсе на животе.

Стоимость щенка

Цена щенка хаски зависит от нескольких факторов:

родословная и документы,

здоровье и навыки малыша;

внешний вид собаки.

Стоит учесть, что стоимость детенышей чемпионов различных выставок и спортивных соревнований увеличивается в разы только из-за статуса их родителей.

Поэтому если вы хотите вырастить такого же чемпиона, то вам нужен щенок шоу-класса. Внимательно изучайте все документы, родословную, убедитесь, что у собаки нет изъянов, а также попросите показать награды родителей щенка, ведь стоимость на него будет установлена совсем не маленькая — порядка 60 тысяч рублей и даже больше.

Для разведения хаски можно приобрести собаку брид-класса. Такие щенки имеют все документы для дальнейшего разведения породы и последующей продажи щенков. Такие малыши вам обойдутся примерно в 30 тысяч рублей.

Ну а если вы ищете себе лучшего друга и просто «хорошего мальчика» («хорошую девочку»), то тогда смело приобретайте щенка пет-класса. Цена вопроса порядка 20 тысяч рублей, однако учтите, что такие щенки часто продаются без родословной, но кого это останавливало? Главное, чтобы собака была здорова и счастлива рядом с вами.