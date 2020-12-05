В Киеве назвали Украину банкротом, живущим в состоянии перманентного дефолта

Киев, 5 декабря. Украина превратилась в страну-лузера в Европе, неспособную жить за счет внутренней экономики без внешних кредитов, заявил директор Института трансформации общества Олег Соскин.

«Украина — это страна-лузер в Европе. Как и Грузия, Молдова, Албания, Болгария, Румыния, страны Балкан, Македония, Босния и Герцеговина. Это страны-лузеры, которые в Европе являются последними», — подчеркнул в эфире своего YouTube-канала Соскин.

По мнению политолога, Украина превратилась в страну-банкрота, живущую «в состоянии перманентного дефолта». Причина этого, по его словам, кроется в том, что каждый новый президент «берет у МВФ, ЕС и США кредиты, или у транснациональных ростовщических организаций все новые и новые долговые обязательства под 7-10% годовых». Но теперь эти кредиты подошли к концу.

Сегодня Украина не в состоянии жить за счет внутренних источников, поэтому полагается только на внешние заимствования.

«То есть она является перманентным реципиентом, которому нужны кредиторы», — подчеркнул Соскин.

Украинские политики неоднократно подтверждали данные о том, что страна находится на грани экономической катастрофы. В конце ноября глава Министерства финансов Сергей Марченко заявил, что в бюджете страны не хватает не менее 3 млрд долларов. Подобную дыру в бюджете он объяснил тем, что страна так и не получила эти деньги из ожидаемых 6 млрд долларов от иностранных кредиторов.

Еще более мрачную картину обрисовал бывший замминистра экономики Павел Кухта. Он сообщил, что с бюджетом Украины впервые за десять лет сложилась катастрофическая ситуация — финансовые обязательства на 10 млрд гривен покрыть просто нечем. Бывший чиновник, ссылаясь на знакомых из Минфина, рассказал, что с 9 ноября украинская казна работает в режиме «картотеки».

Несколькими днями ранее Пенсионный фонд страны отчитался о миллиардных убытках: дефицит ПФУ к ноябрю достиг 18,4 млрд гривен (около 48 млрд рублей).