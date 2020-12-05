Актриса Милославская: постельная сцена Асмус была необходима в «Тексте»

Москва, 5 декабря. Актриса театра и кино Стася Милославская удивилась тому, что общественность осудила Кристину Асмус за пикантную сцену в фильме «Текст» Клима Шипенко.

Стася Милославская редко раздевается на камеру и всегда отказывается от откровенных съемок, когда они не оправданы сценарием фильма. Однако если создателю картины удастся убедить ее в значимости пикантных кадров, то актриса может переступить через некоторые принципы. Возлюбленная актера Александра Петрова выразила удивление тем, что Кристина Асмус подверглась критике общественности за постельные сцены в киноленте «Текст».

«Я полностью уверена, что та постельная сцена с Кристиной Асмус и Ваней Янковским необходима в этом фильме и именно в таком грязном формате», — сказала Милославская в YouTube-шоу «Георгий за кадром».

Артистка считает, что причина «наездов» на Асмус заключается в неподготовленности зрителей. По ее мнению, данным образом актрисы нужно восхищаться, поскольку она украсила фильм своей игрой.

Сюжет драмы «Текст» Клима Шипенко повествует о 27-летнем мужчине, который получил доступ к смартфону своего давнего обидчика. Он находит на устройстве личную переписку, фотографии, а также интимный ролик с участием персонажа Кристины Асмус.

Недавно Асмус призналась, что переживает из-за обрушившейся на нее «волны» хейтеров. Она пожаловалась на свое состояние, сообщив, что ей буквально устроили травлю. Поклонники актрисы поддержали знаменитость и пожелали ей «не падать духом» в комментариях под ее публикацией в Instagram.