Комик Соболев обратился к Шнурову в связи с его критикой Басты

Москва, 5 декабря. Певец Сергей Шнуров должен обращать внимание на более серьезные проблемы, а не писать стихи о рэпере Басте. Об этом заявил комик Илья Соболев.

Соболев написал стихотворение в ответ на возмущение Шнурова концертом Басты, который прошел в Ледовом дворце Петербурга. Свои строки комик разместил в социальной сети Instagram.

«Мне не хочется смеяться от твоих смешных стихов. Хочется заплакать, Серый. Ты же наш! Не петухов!» — написал Соболев.

Комик напомнил, что сотни людей ежедневно толпятся в метро, на вокзалах и остановках общественного транспорта. Власти ограничивают работу заведений общепита и детских организаций. Вместе с этим бизнес терпит огромные убытки и тратит деньги на аренду помещений даже во время простоя. Соболев предложил Шнурову обращать внимание на важные социальные темы, а не просто высмеивать людей, передает INFOX.

Рэпер Баста на прошлой неделе дал два концерта в Ледовом дворце Петербурга. Выступление артиста вызвало волну обсуждений из-за несоблюдения мер предосторожности в ходе мероприятий. На фотографиях с концерта видно, что на лицах фанатов отсутствуют маски.

Власти Петербурга отреагировали на нарушения в ходе концерта. Невский районный суд выписал руководству Ледового дворца штраф в размере 480 тысяч рублей. До решения суда деятельность дворца была приостановлена.

Затем в Петербурге ужесточили ограничительные меры. В новогодние праздники все заведения общепита, театры и музеи в городе будут закрыты. Певец Сергей Шнуров обвинил в этом рэпера Басту.