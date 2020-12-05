Дочь ведущего Первого канала Саша Будникова покинула шоу «Голос»

Москва, 5 декабря. Саша Будникова, дочь ведущего Первого канала Романа Будникова, вылетела из проекта «Голос»: выступление девушки не понравилось ее наставнику рэперу Басте.

Будникова стала самой скандальной участницей девятого сезона телепроекта. После того как общественности стало известно, что ее отец ведет шоу «Доброе утро!» на Первом канале, появились слухи о блате на проекте. Наставник певицы Баста посмеялся над подобными предположениями, но девушку все равно травили в соцсетях.

На этапе «Нокаутов» Будникова все же покинула проект. Она выступала в тройке вместе с Елизаветой Пурис и Мариной Строкаченко. Саша спела достойно, но Баста отдал свой голос в пользу Пурис. Другие наставники решили не спасать исполнительницу.

«Я плачу не от обиды, а просто из-за того, что я живой человек. Я очень благодарна этому шоу», — отметила девушка после выступления.

Скандал вокруг шоу разгорелся с новой силой, когда критик Сергей Соседов, актер Станислав Садальский и политик Максим Сурайкин заявили, что жюри «Голоса» «подсуживало» Будниковой из-за ее отца. Пользователи поддерживают их недовольство: многие талантливые исполнители не попадают в проект из-за конкурсантов с сильными связями.

Однако другие заступились за певицу. В частности, известный российский продюсер Максим Фадеев подчеркнул, что Будникова «блестяще владеет голосом», она пела «филигранно» и чувствовала музыку. По мнению продюсера, молодая певица способна передать голосом любые эмоции.

Эксперт Комиссии по СМИ Общественной̆ палаты РФ Вадим Манукян на страницах ФАН также поддержал девушку. Он подчеркнул, что 18-летняя Саша «пришла на шоу петь, а не участвовать в скандалах». Он пожелал ей вне зависимости от того, как сложится конкурс, выйти из этой истории с честью.