Берлин, 4 декабря. Радикальная националистка Урсула Хавербек, отрицающая холокост, получила год лишения свободы. До этого она отсидела 2,5 года в тюрьме в Билефельде.

Несколько недель назад 92-летняя Хавербек, более известная в СМИ как «бабушка-нацистка», вышла из тюрьмы, куда попала за отрицание холокоста.

Урсула Хавербек являлась одной из глав тренировочного центра ультраправой направленности, который распространял идеи нацизма. Пожилую женщину несколько раз судили за отрицание холокоста. На одном из заседаний, в 2015 году бабушка-нацистка пыталась убедить окружающих в том, что Освенцим не был лагерем смерти. Вместе с этим, она неоднократно заявляла на телевидении о холокосте, как о самой большой лжи в истории.

Недавно постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал мировых лидеров подавлять пропаганду нацизма. Он еще раз обратил внимание мирового сообщества на то, что ему необходимо сохранять единство и не дать человечеству «скатиться в бездну войны», передает RT.