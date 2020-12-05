Украина не будет ужесточать карантин перед новогодними праздниками

Киев, 5 декабря. Текущая ситуация с распространением коронавируса на Украине не требует введения жестких ограничительных мер. Так считает президент страны Владимир Зеленский.

Украинские власти держат под контролем эпидемиологическую обстановку в стране, заявил глава государства. В связи с этим введение локдауна в декабре не планируется. Такое решение позволит украинскому бизнесу продолжить свою работу в прибыльный предновогодний период, добавил Зеленский.

Лидер страны напомнил украинцам о необходимости соблюдения мер профилактики во время пандемии. Ответственный подход к санитарным требованиям позволит Украине пережить декабрь без жесткого карантина, цитирует президента RT.

Накануне украинские власти заявили о планах ввести полный локдаун в стране. Ужесточить ограничительные меры планируется в первых числах января.