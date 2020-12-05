Оппозиция Армении нашла замену Пашиняну, Эрдоган едет в Баку

Азербайджан получил положенные по договору территории вокруг Нагорного Карабаха. Теперь перед Баку стоит задача добиться возвращения под свой контроль всей территории. Уже другими мерами, но при неизменной поддержке Турции. На этом фоне в Армении оппозиция продолжает добиваться отстранения Пашиняна от власти и даже нашла ему замену.

Обстановка в Нагорном Карабахе

Вопреки радикальным прогнозам, предрекавшим провокации в зоне конфликта, на прошлой неделе в Нагорном Карабахе было спокойно. Однако потери были у каждой стороны, вызванные «эхом войны». Четверо граждан Азербайджана погибли из-за подрыва автомобиля на противотанковой мине. В свою очередь, двое военнослужащих Армии обороны Нагорного Карабаха погибли в результате детонации эвакуированных боеприпасов.

1 декабря, как и было договорено, подразделения вооруженных сил Азербайджана вошли в Лачинский район и приступили к размещению вдоль государственной границы с Арменией. Следующим важным этапом станет начало работы совместного центра по мониторингу за режимом прекращения огня, о последних деталях работы которого Москва и Анкара договорились после почти месяца переговоров. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, строительство центра начнется в ближайшее время, а турецкие военные начали прибывать на территорию Азербайджана. Теперь уже официально.

На этом фоне российская группировка миротворцев нарастила свои возможности по логистическому обеспечению и теперь от воздушного моста через Армению не зависит.

В рамках достигнутой договоренности с Азербайджаном 29 ноября по железнодорожному маршруту Ялама-Баку-Евлах-Барда с территории России прибыл первый эшелон. Далее грузы автомобильным транспортом в сопровождении азербайджанской военной полиции были доставлены в пункт назначения по маршруту Барда-Агдам-Степанакерт (Ханкенди).

Кроме того, скоро возобновит работу Ходжалинский аэропорт, правда пока, судя по всему, только в интересах доставки гуманитарной помощи. Тем не менее азербайджанская сторона намерена его сертифицировать и присвоить номер ИКАО.

Некоторую озабоченность вызывает появление 4 декабря у монастыря Хутаванк (Дадиванк) представителей албано-удинской общины Азербайджана, которые желали провести там службу, что вызвало недовольство армянских священников. Несмотря на то, что храм охраняется российскими миротворцами, доступ к нему открыт для любой религиозной общины. В перспективе, в отсутствии должного контроля, место может стать источником дополнительной напряженности в Нагорном Карабахе.

Между представителями албано-удинской общины и арм. священниками произошёл конфликт. Удины приехали к монастырю Хутаванк (Дадиванк), чтобы провести службу. Арм. священники были против проведения съёмок внутри храма. Всё это происходило в присутствии азер. и российских военных. pic.twitter.com/zn5DtezrbN — หมูอ้วน (@SasimaPanda) December 4, 2020

Потери Азербайджана

2783 военнослужащих погибли, 1245 ранены, более 100 числятся пропавшими без вести. Так свои потери в ходе конфликта оценило командование азербайджанских вооруженных сил. Практически полнокровная мотострелковая бригада.

С одной стороны, для 44 дней боевых действий цифра внушительная, с другой — по сравнению с обороняющейся стороной соотношение составило практически один к одному. И это однозначный успех. В любой военной операции потери наступающей стороны в три раза больше, чем у обороняющейся, считаются приемлемыми. Азербайджан, наступление которого пролегало еще и в горной местности, добился паритета.

Как для наступающей стороны в сложных горных условиях, потери для Азербайджана оказались не такими уж большими. Я ожидал коэфициент сравнительных потерь в районе х1.6-х.2.6, а он оказался всего х1.37 pic.twitter.com/JJNjRqs8Mg — Рэймонд Сэйнт (@raymond_saint) December 4, 2020

Добавляют эти цифры и другой пищи для размышлений. Например, о важности тактической медицины на поле боя. Раненых в два раза меньше, чем погибших, что достаточно нетипично для боевых действий. Вероятнее всего, с этим аспектом у азербайджанской армии были проблемы.

Также можно увидеть, что на позиционном этапе ведения войны армянские войска оказали серьезное сопротивление и нанесли существенные потери противнику. Кроме того, количество потерь позволяет сделать важный вывод, что решающую роль в конфликте сыграла все-таки азербайджанская пехота и оперативное управление войсками, а не одни только «Байрактары».

Армения готовится к новой волне протестов

На прошедшей неделе наибольшая митинговая активность в Ереване исходила от родственников погибших, пропавших без вести и находящихся в плену армянских военнослужащих. Участники акций проводили пикеты у зданий дипломатических представительств России, Франции и США, где требовали от руководства данных стран оказать политическое давление на Азербайджан с целью оказания поддержки в решении гуманитарных вопросов.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство готово оказать содействие в расширении и увеличении ресурсов Международного Комитета Красного Креста (МККК) в поиске без вести пропавших.

⬆️????????????????Армения, Ереван. Как видите, перекрыли очередную улицу. Справедливости ради скажем, что сегодня протестующих не так много. pic.twitter.com/hgwSSNzXFy — ★????????????????????????????★ (@krotrus) December 3, 2020

На этом фоне парламент снял запрет на массовые акции протеста, чем сразу же воспользовались оппозиционные партии. На 5 декабря в Ереване анонсировано проведение всенародного митинга с требованием отставки премьера. Кроме того, оппозиция Армении наконец назвала кандидата на пост премьер-министра на случай формирования правительства переходного периода. Им стал первый премьер-министр Республики и бывший министр обороны Армении 74-летний Вазген Манукян, который еще в середине октября призывал к отставке правительства Пашиняна.

С недавних пор против Манукяна уже проводится негативная информационная кампания. Бывший министр обороны обвиняется в сдаче села Геташен на турецко-армянской границе в ходе первой карабахской войны, хотя сам он в то время еще не обладал властью для принятия каких-либо решений.

Азербайджан демобилизует армию

Уже можно однозначно утверждать, что Баку не планирует в ближайшей перспективе возобновлять боевые действия в Нагорном Карабахе. 1 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев отдал распоряжение провести демобилизацию первой категории военнослужащих, призванных на службу в связи с эскалацией конфликта.

Среди военнослужащих, которых решено демобилизовать в Азербайджане с сегодняшнего дня, - многодетные родители, опекуны инвалидов первой группы и несовершеннолетних родственников.#Азербайджан #демобилизация



Подробнее: https://t.co/lvPNuoJNKj pic.twitter.com/bf4qCY40tz — Кавказский Узел (@caucasianknot) December 2, 2020

Теперь напротив, Азербайджан прикладывает все усилия для того, что реинтегрировать оставшуюся территорию Карабаха уже не силовыми методами.

30 ноября глава пресс-службы государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли заявил о начале проектировочных работ автомагистрали Горадиз-Миндживан в районе государственной границы с Арменией. В дальнейшем автомобильная дорога может быть продлена в направлении Нахичеванской автономной республики через армянскую территорию. Также продолжается строительство новой шестиполосной дороги к Шуше, к проекту уже привлечены две турецкие и одна азербайджанская компании.

Представитель Госагентства автодорог АР Анар Наджафли рассказал о работах, ведущихся на взятых под контроль Баку территориях.https://t.co/WSI9TK0MB1 — Александра Зуева (@Stasha_z) November 26, 2020

При этом Анкара все более активно подключается к проектам в Карабахе. 3 декабря между действующим в Турции технопарком GOSB (Организованная индустриальная зона в Гебзе) и Агентством инноваций Азербайджана (АИА) при министерстве транспорта, связи и высоких технологий подписан меморандум «О культурном и научном сотрудничестве». Ожидается, что этот ход будет способствовать превращению Нагорного Карабаха в регион высоких технологий и инноваций.

Азербайджан и Турция создадут совместный технопарк в Карабахе https://t.co/WARIP36zpK — Грузия Online (@Georgia_Online) November 26, 2020

Однако не стоит забывать, что вслед за присутствием турецких компаний будет возрастать и необходимость размещения для их охраны военнослужащих ВС Турции. А, следовательно, стоит ожидать создания полноценной турецкой военной базы.

Международная обстановка

В настоящее время ситуация в Нагорном Карабахе уже не определяет международную повестку и все больше выступает фоном для разрешения противоречий других стран, которые имеют свои интересы в регионе. Наибольший конфликтный потенциал вызывает противостояние Франции и Турции, при этом Париж не столько оказывает поддержку Армении, сколько провоцирует скандалы.

28 ноября правительственная делегация Франции во главе с госсекретарем МИД Жан-Батистом Лемуаном совершила двухдневный визит в Ереван. С руководством Армении были обсуждены вопросы внутриполитической ситуации в стране, а также действия Турции в ходе решения нагорнокарабахского конфликта.

Понять ситуацию на месте: парламентская делегация Франции приедет в Армению и Карабах https://t.co/qexqvqJsMZ — ACHTUNG PARTISANEN (@EuropeanFront) November 30, 2020

Затем, уже вслед за Сенатом Франции, парламент страны принял резолюцию с призывом признать независимость Нагорного Карабаха. Отдуваться за депутатов пришлось французском послу в Азербайджане Закари Гроссу, который заявил:

«Всем стоит уяснить одну вещь. Правительство Франции признает независимость своего парламента, но не признает независимость Нагорного Карабаха».

Вслед за Сенатом: парламент Франции принял резолюцию с призывом признать Карабах https://t.co/rhXhKQ5dct — ACHTUNG PARTISANEN (@EuropeanFront) December 3, 2020

Ответный ход за президентом Реджепом Эрдоганом, который 10 декабря посетит Баку для участия в параде победы Азербайджана в нагорнокарабахском конфликте.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит #Азербайджан. Визит состоится 10 декабря. #Эрдоган примет участие в параде Победы в #Баку. #Турция pic.twitter.com/jBLpet1aYU — Eldar Tanrıverdiyev (@eldar_tan) December 3, 2020

Несмотря на это, имеется и позитивная повестка. 2 декабря состоялся виртуальный саммит ОДКБ, на котором президент России Владимир Путин похвалил Никола Пашиняна «за болезненные, но мужественные решения» и призвал поддержать его команду для того, чтобы «наладить мирную жизнь и добиться исполнения всех принятых решений». Таким образом, фактически лидер Армении заручился поддержкой президента РФ как минимум на ближайшую перспективу и надеется сохранить за собой власть в стране.

Кроме того, большим событием может стать возможное открытие границ между Арменией и Турцией, о котором высказались Никол Пашинян и новоназначенный министр экономики Армении Ваган Керобян.

Кажется он не долго продержится????

Новый министр экономики ????????Ваан Керобян : «...Будут открыты турецкие порты, появятся множество более широких возможностей. Возможно, откроется азербайджанский рынок для наших товаров и наш рынок для Азербайджана» — rna (@rna_nra) November 29, 2020

Как итог за прошедшую неделю стоит отметить, что сейчас наступил период стратегических решений. Пока идет постконфликтное урегулирование закладываются предпосылки, которые будут обусловливать контроль над регионом в долгосрочной перспективе. В этих условиях чем дольше сохраняется внутриполитическая турбулентность в Армении, тем меньше шансов у Еревана вовремя подстроится под новые правила игры в Закавказье.

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